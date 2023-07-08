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社會 社會焦點 保障人權

要女學員誘惑他！韋汝前經紀人抓奶摸下體　噁問：妳性冷感？

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王盛晃利用經紀公司代表的身分，猥褻女學員遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台北報導

藝人韋汝前經紀人李克昂(本名王盛晃)身為經紀公司代表，得知女學員想參加練習生選拔，竟以「展現決心」為由，要對方誘惑他，又伸手摸胸、私密處，更噁問「妳是性冷感喔？」，女子不堪受辱提告。台北地院依權勢猥褻罪處4月，得易科罰金。

女子小雨（化名）控訴，她是「驚嘆號藝能學院」之成員，2021年某日她詢問王能不能參加練習生的選拔，王要她去公司表現她的決心，結果一到現場只有他們2人，王劈頭就問有無性經驗、有沒有男友，接著要她坐下，王邊用電腦說演戲要靠想像，叫她閉上眼睛，下秒卻問能不能摸她，自己沒回答，對方卻開始摸大腿，往上隔著內褲摸下體。

之後王又問小雨敏感帶在哪，她沒回答，王再從耳朵、脖子往下摸到胸部，見小雨沒反應竟說「妳是性冷感喔？」，更調侃「妳不太會想像喔，要演戲的話不太行。」而小雨考量還有1年課程，不想跟對方撕破臉，也怕發生危險，待了一陣子後才鼓起勇氣說想離開。檢方調查後將王起訴。

王辯稱，過程中有伸出右手食指及中指讓小雨親吻，並請她想像接吻的感覺，但過程中沒有任何撫摸。

法官認為，王偵訊時自述在公司所開設課程，占學員所受訓練之全部課程約40至50％，且對學員可否成為練習生的決定權限亦高達一半之決定權限，因此對小雨確實具有訓練、考核之權限關係，意即受其監督，另小雨歷次證述遭猥褻過程大抵一致，未見猶豫不決或反覆不一之情事，審酌王事後矢口否認犯行，亦未與小雨和解，難認有悔意，依對受訓練、監督之人利用權勢猥褻罪處4月，得易科罰金。可上訴。

王盛晃在2007年和韋汝發生合約糾紛，王盛晃心生不滿，接連在部落格發文，批韋汝「耍大牌遭冷凍」、「恩將仇報」、「人造畜牲」，遭依加重誹謗罪判拘役120日；還有2名小模接連PO文指控「眼神好色」、「大騙子」，先後挨告，王皆勝訴。

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