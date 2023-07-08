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桃園上半年行人死亡交通事故20件　12件是行人違規馬路肇事

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊指出，今年上半年共發生20件行人A1死亡交通事故(指車禍發生當下或24小時內有人死亡)，其中行人違反規定者逾半，行人在有號誌路口闖紅燈5件，未依規定穿越道路7件，甚至有行人醉臥道路與路中下車遭撞各1件，分析行人死亡交通事故中，有逾半數違規穿越道路之情形，儘管未禮讓行人交通罰則提高，交大也將針對行人違反號誌（闖紅燈）管制、任意穿越道路情形加強執法取締。

▲今年上半年發生20件A1行人交通事故，其中未依規定穿越道路或闖紅燈件數已逾半，圖為婦人攜帶菜籃穿越道路遭大貨車撞擊倒地事故。（圖／市警局交大提供）

▲今年上半年發生20件A1行人交通事故，其中未依規定穿越道路或闖紅燈件數已逾半，圖為婦人攜帶菜籃穿越道路遭大貨車撞擊倒地事故。（圖／市警局交大提供）

桃園市警局交通警察大隊大隊長林鼎泰指出，統計今年上半年迄今取締「路口不停禮讓行人」，汽機車行經行人穿越道或轉彎時不暫停禮讓行人共計取締8,014件；另為減少行人交通事故發生與提升行人通過路口時遵守交通規則，針對行人違反號誌（闖紅燈）管制、任意穿越道路加強執法，今年度上半年亦取締行人闖紅燈1,364件。

▲桃園市交通大隊分析，今年上半年共發生20件A1行人交通事故，其中未依規定穿越道路或闖紅燈件數已逾半，圖為婦人突然穿越道路遭機車撞擊倒地。（圖／市警局交大提供）

▲桃園市交通大隊分析，今年上半年共發生20件A1行人交通事故，其中未依規定穿越道路或闖紅燈件數已逾半，圖為婦人突然穿越道路遭機車撞擊倒地。（圖／市警局交大提供）

桃園市交大提醒，今年6月30日起，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定：汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1,200以上、6,000元以下罰鍰；另汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例規定者，除依規定處罰外，並得依對行車秩序及交通安全危害程度記違規點數1至3點，違規記點於1年內記點每達12點，將吊扣駕駛執照2個月，並接受道安講習。

桃園市交大強調，車輛行經路口遇有行人穿越道路時，無論有無號誌或行人穿越道，均應禮讓行人優先通行。另外也呼籲行人行走道路時盡量穿戴鮮豔、明亮衣物，另穿越道路時，除禁止穿越之路段外，亦應注意左右來車。惟有駕駛人與行人均互相尊重、彼此禮讓之停讓觀念，才可讓交通更安全順暢，亦可確保彼此安全最佳途徑。

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關鍵字：

桃市交大上半年行人A1事故逾半是行人違規

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