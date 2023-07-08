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工地叫囂被趕...嗆領班「打死他」　醉男空氣槍洩恨下場曝

▲桃園市楊姓男子去年4月在楊梅區某工地因酒醉叫囂，被工地領班趕離，心生不滿下故意在領班前打電話給友人怒嗆「要回去拿槍打死他」，隨即持空氣槍折回朝工地射擊數槍恫嚇。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市楊姓男子去年4月在楊梅區某工地因酒醉叫囂，被工地領班趕離，心生不滿下故意在領班前打電話給友人怒嗆「要回去拿槍打死他」，隨即持空氣槍折回朝工地射擊數槍恫嚇。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓工人去年4月間酒醉後在楊梅區某工地叫囂，工地領班把他趕走，楊心生不滿後故意在領班前打電話給友人怒嗆「要回去拿槍開死他」，隨即騎車離去。1小時後，楊男折回工地，再度打電話怒嗆，隨即持空氣槍朝工地射擊數發子彈，領班心生畏懼報警處理；桃園地檢署調查時，楊男否認持槍射擊等犯行，辯稱空氣槍已生鏽壞掉等語，檢方根據現場監視器截圖與領班指證等，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將楊提起公訴。

檢警調查，38歲的楊姓男子去年4月11日下午2時許在楊梅區某工地工作時，因酒醉在工地內叫囂，領班發現後當場將楊趕離工地，楊心生不滿，隨即在領班前打電話給友人，怒嗆「要回去拿槍開死他」，隨即騎車離去。

楊男在下午3時許折回工地，再度打電話給友人「我現在就要進去找他」等語，並持非制式空氣槍朝工地射擊數發子彈，領班因此心生畏懼，立即打電話報警處理；楊梅警方根據工地監視器畫面，並查扣現場遺留4顆鋼珠與空氣槍等證物。

桃檢複訊時，楊梅坦承有騎車折回工地，並持一把空氣槍等客觀事實，但否認有朝工地射擊等犯行，辯稱空氣槍已生鏽壞掉，不能射擊已能用鋼珠等，現場查扣鋼珠都不是他的等語；檢方根據證人指控、警方提供槍彈鑑定報告、現場照片與查扣鋼珠、空氣槍等證物佐證，足認楊男犯行明確，檢方偵結依刑法第305條之恐嚇危害安全罪嫌將楊男起訴。

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