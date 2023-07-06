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妻扮旅館服務生抓姦　騙「地震檢查線路」強拍小三照片...代價曝

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲楊姓女子為了抓老公外遇和徵信業者闖旅館。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

楊姓女子去年和丈夫鬧離婚，她懷疑丈夫外遇，於是找了翁姓、鄭姓徵信業者調查老公，果然發現老公投宿台中某旅館，3人佯裝成旅館服務生，騙說要地震後要檢查線路，楊女老公不疑有他打開房間，3人就拿著攝影機衝入，楊女老公事後告3人妨害自由，法院審理後依無故侵入他人住宅罪，處楊女和2名徵信業者各拘役15日，得易科罰金。

判決指出，楊姓女子因為懷疑老公外遇，因此委託翁姓、鄭姓徵信業者調查，去年3月20日凌晨1時許，果然發現楊女老公帶著一名女子投宿台中某旅館，因此由鄭男先佯裝成旅館服務生敲門，謊稱因地震需進房檢查線路，楊女老公不疑有打開房門，楊女就和另1人拿著攝影器材衝進房內攝影，果然拍到老公只穿著四角內褲的畫面。

楊女老公惱羞成怒，對楊女及2 名徵信業者提告妨害自由，3人也被起訴。

法院審理時，楊女辯稱因為老公一直逼她簽離婚協議書，並搬出兩人同住的房子，而且抓姦的當下，老公並沒有說她不能進去房間，她只是要捍衛自己的配偶權，一切都是委託徵信社處理，否認無故侵入住宅。

法官認為，楊女雖然是為了反制老公想離婚，所以想要對老公蒐證抓姦，依社會常情不可能事前事先徵得同意後才進入房間，才用詐術誘騙老公打開房間門，但還是認定她和2名徵信業者犯罪事實明確，因此判楊女依無故侵入他人住宅罪，處拘役15日，得易科罰金，緩刑2年，並應向公庫支付1壹萬元，且應接受法治教育2場次。緩刑期間付保護管束。

翁姓和鄭姓徵信業者也都各處拘役15日，得易科罰金，全案可上訴。

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