連Melody也離婚！網心碎不相信婚姻了　「點名1對星夫妻」要守住

▲Melody自曝離婚。（圖／翻攝自IG／melodykliu）



網搜小組／劉維榛報導

女星Melody（殷悅）無預警宣布結束17年婚姻，並感嘆「日子是自己在過，冷暖自知」，突如其來的消息，連主持搭當沈玉琳也相當震驚，表示聊天中完全沒感受到。對此，許多粉絲直言，「更不敢相信愛情婚姻了」；還有人直言「我現在只相信老蕭、Summer那對的感情！」

Melody與富商吳育奇2006年交往3個月就閃電結婚，兩人相差15歲，儘管她上節目會抱怨另一半是豬隊友，但不少人仍認為夫妻倆是甜蜜恩愛的。如今Melody無預警恢復單身，坦言和前夫個性、思想和理念差距太大的情況下失去平衡，最終才決定放手。

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不少網友在Dcard震驚發文，「恭喜又多了一個從婚姻墳墓逃脫的女明星」、「看11點熱吵店她常常分享家裡的事情，都以為她過的很幸福」、「感情這種事情只有當事人知道，但看完聲明後...不免感到有點遺憾」、「連Melody也離婚，我現在只相信老蕭、Summer那對的感情」、「覺得Melody是個很有智慧的女生，以為她過得很幸福，更不敢相信愛情婚姻了」。

事實上早在4天前，就有粉絲發現Melody發文洩端倪，內文提到曾歷過不孕，當下一度感到著急，「因為我沒想過做為一個女人天經地義的本能，在我身上會如此困難」，所幸後來順利圓夢，她也在期間成長許多，也因此想很多，「因為了解這世代帶給女人的各種挑戰～我們必須溫柔懂事也必須堅強有見識、我們要漂亮會保養，我們也要聰明有想法、我們也或許雖然明明獨立自主但要懂得如何軟硬兼施…嗯，我們…容易嗎？」

Melody也表示，如今的自己，無論面對什麼挫折，都會永遠面對，「生為一個女人『勇氣』是不能少的，當人家看不到你的時候，你要有勇氣先看見自己，接受自己。誰說100分的你才是最美好的自己？」

Melody也提到女人是有選擇的，「要相信自己是值得的」、「是的，我一定會記得好好愛自己！我們大家一起加油」雖然當時並未透露婚變，但她今日無預警宣布離婚，該篇貼文也引發外界熱議，也讓不少粉絲恍然大悟。