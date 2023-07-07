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范瑋琪演唱會取消「退票倒賺780？」　內行人曝真實情況：要看良心

▲▼門票倒賺780。（圖／翻攝臉書／范瑋琪）

▲先前有粉絲以500元買到1,280元的演唱會門票，如今演唱會取消，讓人感到好奇，這樣退票是不是能倒賺780元。（圖／翻攝臉書／范瑋琪）

記者柯振中／綜合報導

歌手范瑋琪近日因為丈夫捲入爭議當中而遭出征，原先預計舉辦的演唱會宣布取消，門票也能退費，消息引起一陣討論。先前有網友在網路上發布消息，以500元的價格轉售1,280元的門票，讓人不禁好奇是否「能倒賺780」，話題引發討論後，立即有內行人回應，這種情況應該是不會發生。

有網友6月30日在臉書社團發布消息，想要將1,280元的范瑋琪門票出售，本來預定以原價販賣，但經過討論後，決定以500元賣給粉絲，當時掀起了一陣話題。

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沒想到范瑋琪因為丈夫陳建州捲入性騷事件，遭到網友出征，演唱會主辦方「黑天使」也公告，原定9月8日的演唱會停辦，購買票券的觀眾可以申請退票。

對此，網紅「DJ金寶」則再度發布了這篇貼文，調侃演唱會取消的事件，同時也好奇，先前以500元價格買到1,280元門票的粉絲，是否能藉著這次機會，倒賺780元，「但還是要扣手續費吧？」

事件引發討論後，立即有內行人回應，如果是辦理退票，那麼錢會退到刷卡的個人帳戶，是否會歸還那500元的出售價，就要看有沒有良心了。不過，如果退票以後，販售門票者不將差價退還，也可能因此觸犯侵占罪、被告上法院，還是將錢退了比較安心。

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