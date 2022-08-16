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三星摺疊機皇續航力勝S22 Ultra　證明台積電晶片有這優勢

▲手機耗電實測出爐。（圖／取自TechDroider頻道）

▲手機耗電實測出爐。（圖／取自TechDroider頻道）

記者陳俐穎／綜合報導

三星推出最新兩款摺疊機Z Fold 4、Z Flip 4，摺疊機可以做到輕巧收納、變身平板，但許多人都關心它的續航力狀況，而國外YouTuber也對這點做出測評，兩款摺疊機的續航力都可以維持9小時以上。

此次三星推出的折疊新機，都搭載高通S8+ Gen 1，這款處理器對比上代，可以有更好的續航表現。而在新機規格上，Z Fold 4維持與上代相同的4400mAh，而Z Flip 4的電池容量則有上升，從3300mAh上升至3700mAh。

▲三星摺疊機續航約為9小時不等。（圖／取自TechDroider頻道）

▲三星摺疊機續航約為9小時不等。（圖／取自TechDroider頻道）

YouTuber TechDroider的實測中，測試了六款手機，安卓陣營包含星Z Fold 4、Z Flip 4、S22 Ultra，小米12S Ultra，一加10 Pro，而蘋果則以iPhone 13 Pro Max為代表。測試過程則為遊戲、網頁、影片播放，直到手機完全沒電關機。

結果發現，三星S22 Ultra的續航力為8小時56分鐘，是六款機型最快沒電的手機，其次則為Z Flip 4，支撐了9小時又4分鐘，而後為Z Fold 4的9小時18分鐘。而續航力最久的則為iPhone 13 Pro Max的10小時35分鐘。

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