台東啟動防塵防制及高溫應變　環保局水車洗除塵土又降溫

▲台東縣環境保護局啟動洗街車，洗除塵土又降溫 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

連日來高溫天氣，台東縣環境保護局7日啟動高溫應變及防塵防制機制，利用洗街車執行街道洗掃，不僅可以清洗路面降低揚塵，也可以加速路面散熱，達到環境降溫的效果。

縣長饒慶鈴表示，氣候變遷是全世界重要的議題，根據美國國家環境預測中心發布資訊，在今年7月3、4日連續2天，全球均溫分別達到攝氏17.01與17.18度，連續2天寫下史上全球均溫最高的日子，台東也連續幾天出現高溫炎熱的天氣，縣府也立即啟動相關高溫應變機制，今天已請環保局出動洗街車灑水降溫，透過灑水降低路面溫度，減緩市區熱島效應及高溫不適感，減輕民眾受熱傷害程度，保護居民及遊客健康，也呼籲民眾在戶外工作或活動時，慎防熱傷害。

環保局指出，當遇有需高溫應變，會立即派遣洗街車執行任務，除了可以將街道的環境塵土洗除乾淨，洗街水會因熱變成水蒸氣，同時也吸收周遭的熱，可達到道路降溫效果，經量測地面約可降低10度。此外，為善加利用水資源，洗街車也使用台東水資源回收中心已完全消毒後的回收水，來回街道噴灑，不僅能有效抑制揚塵、降溫，同時利用再生水資源，資源不浪費，一舉三得。