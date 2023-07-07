台東縣衛生局抽驗學校營養午餐　檢驗結果全部合格

▲衛生局上半年抽驗學校營養午餐，檢驗結果皆與規定相符。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局今年2月起陸續對縣內各國中、小學校營養午餐及供應校園午餐團膳業者進行稽查，檢驗結果皆合格，台東縣衛生局將持續加強學校午餐製作之衛生稽查，並不定期、及配合縣府教育處等單位，針對學校與學校周邊餐飲業者進行稽查，以維護學生在校食的安全。

台東縣衛生局表示，查核項目有食品良好衛生規範、豬肉原產地標示及午餐成品、半成品抽驗，至6月底止共計稽查學校76所(50所合格、26所複查後合格)、抽驗校園午餐成品83件，檢驗衛生標準(金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌）、食材半成品9件(檢驗防腐劑12項、漂白劑、殺菌劑)。

另外，也針對縣內3家供應校園午餐團膳業者進行查核，重點有食品良好衛生規範、食品安全管制系統(HACCP)、食品追溯追蹤系統、倉儲管理與廢棄物處理等共查核6家次(皆合格)；並抽驗提供校園學生午餐成品3件(檢驗項目：金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、單核球增多性李斯特菌）、豬肉3件(檢驗乙型受體素類21項)，皆與規定相符。

衛生局長孫國平指示，應持續加強學校午餐製作之衛生稽查，同時呼籲業者，著重源頭管理；學校自製午餐應選擇優良的食材供應商，做好衛生自主管理；另辦理外購午餐之學校，於學童食用前應確實做好桶餐或盒餐的衛生保存措施，防範食物中毒事件發生，以維護學生在校食用餐點之衛生安全。