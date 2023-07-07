熱空氣來襲！數百測站高溫破35度　氣象粉專：「熱得夠兇殘」

▲今到周末高溫炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓壟罩，加上西南風沉降影響，氣象局觀測，今(7日)上午11時30分台北市社子飆出38.1度高溫，基隆市暖暖也有38度，屏東縣三地門下午出現37.9度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱空氣來襲，數百測站達35度，熱得夠兇殘。

氣象局今下午針對17縣市發布高溫燈號，氣象局表示，受西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區已有焚風發生，其中基隆市、台北市、新北市、屏東縣、花蓮縣等5縣市有出現38度極端高溫機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、南投縣地區、嘉義縣地區為黃色燈號。

▲今數百測站高溫破35度。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今數百測站達35度，熱得夠兇殘。受太平洋高氣壓持續籠罩，還有西南風、華南熱空氣來襲，今天又更熱了一些，數百測站均達35度以上，尤其大台北、花東縱谷、台東，更是達到37度以上酷熱高溫。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周日(9日)之前都是差不多熱，下周高壓稍微減弱，午後雷陣雨機率稍微增加，高溫才有機會降1到2度。