義大利養老院半夜竄火舌！　至少6人死亡、81人送醫

▲義大利米蘭一間養老院7日半夜發生火警。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

義大利米蘭一間養老院在當地時間7日半夜發生火警,目前已知造成6人死亡、81人受傷送醫,其中3人傷勢嚴重。據了解,火勢很快就被消防人員撲滅,而罹難者中有2人遭燒死,其餘皆是遭濃煙嗆死。

#Milano, incendio in piena notte in una casa

di riposo: 6 morti, 2 feriti gravi, 81 ricoverati



Vittime cinque donne e un uomo



Fiamme in residenza per anziani Casa dei Coniugi, proprietà del Comune, gestita dalla coop Proges che controlla 300 strutture in 11 regioni#7luglio pic.twitter.com/zGwt4laktQ