　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家長看這！小朋友化身建築師　體驗蓋房子玩科學樂趣

▲▼信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）

▲信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」活動，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

現在進入正值暑假期間，不少爸媽還在為孩子該參加什麼活動傷腦筋，台北信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」活動，小朋友可穿上工地背心、頭戴安全帽，化身小建築師、小工匠來，體驗蓋房子玩科學的樂趣，並感受建築過程工具運用與科學組合的千變萬化。

現在值疫情解放後的第一個暑假，不少家長已經為幼兒安排相關活動，但也有家長還在傷腦筋該安排什麼活動，畢竟暑假相當漫長，而信誼基金會則依年齡為幼兒及小學生規劃不同主題的夏令營，在台北信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

信誼基金會表示，信誼小太陽親子館主題體驗區從七月開始煥然一新，信誼以蓋房子為主題，企劃設計八項大型教具，讓孩子體驗自己蓋房子、扮演小建築師、小設計師、小工匠的角色，在建材搬運、砌牆面、接水管、拼貼磁磚、刷油漆、空間規劃與傢俱組裝遊戲中，孩子也可推倒、破壞後重來，體驗蓋房子玩科學的樂趣。

信誼親子館館長劉書萍表示，孩子對生活中處處可見的大型建築，總是充滿了好奇，事實上，建築規劃落實過程可說是集科學、技術、工程、藝術和數學等大成，正是STEAM跨學科教育學習的重要體現，團隊設計的八項大型遊戲，讓孩子在操作中體會建築奧妙，且每一項遊戲都充滿巧思，譬如運送建材的迷你輸送帶、手堆車搬運建材、接水管遊戲，都可以讓孩子感受機械的力學原理，且透過這些遊戲，孩子更能感受平日閱讀建築、交通、消防車等等類型立體遊戲書中的知識，感受建築過程工具運用與科學組合的千變萬化。

▲▼信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）

▲▼信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）

▲▼信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）

ET快訊
Melody躲回娘家2個月「老公反應讓她心冷」！
快訊／發錢了！3萬元房貸補貼　25萬戶通過審核
訂錯機票！旅行社才貼文「說說最雷旅伴」遭酸：就是你
騙台人到KK園區活摘器官　10被告交保當場笑了
快訊／永安漁港驚見2浮屍　僅著泳褲
姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因
獨／洪曉蕾清醒了！前一天動刀…本人首發聲
殺警兇手服外役監！　基層警淚：學長白死了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「議題擴大戰場」！最新一周運勢　天秤低調發光

大小孩的天堂！「多美小汽車節」首站在高雄　百人衝刺搶特殊車款

家長看這！小朋友化身建築師　體驗蓋房子玩科學樂趣

Jazz Island抵台赴高流彩排　美聲唱出台立文化盼「小國被世界看見」

連Melody也離婚！網心碎不相信婚姻了　「點名1對星夫妻」要守住

熱空氣來襲！數百測站高溫破35度　氣象粉專：「熱得夠兇殘」

他用數學談戀愛！關鍵37%「算出對的人」：26.14歲是追求界線

【廣編】亞洲首創！來科博館找《威利在哪裡？》　搭乘大眾運輸加碼抽好禮

夜店殺警兇手「易寶宏」服外役監！基層警淚：學長白死了　PTT炸鍋

女兒被性侵⋯家長「勸隱瞞」恐釀二度傷害！婦團：後果更嚴重

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

12星座「議題擴大戰場」！最新一周運勢　天秤低調發光

大小孩的天堂！「多美小汽車節」首站在高雄　百人衝刺搶特殊車款

家長看這！小朋友化身建築師　體驗蓋房子玩科學樂趣

Jazz Island抵台赴高流彩排　美聲唱出台立文化盼「小國被世界看見」

連Melody也離婚！網心碎不相信婚姻了　「點名1對星夫妻」要守住

熱空氣來襲！數百測站高溫破35度　氣象粉專：「熱得夠兇殘」

他用數學談戀愛！關鍵37%「算出對的人」：26.14歲是追求界線

【廣編】亞洲首創！來科博館找《威利在哪裡？》　搭乘大眾運輸加碼抽好禮

夜店殺警兇手「易寶宏」服外役監！基層警淚：學長白死了　PTT炸鍋

女兒被性侵⋯家長「勸隱瞞」恐釀二度傷害！婦團：後果更嚴重

新台幣重貶1.1角、收31.33元　創8個月新低

Melody躲回娘家2個月「老公反應讓她心冷」！　嘆太早婚：以為是真愛

忘記自己長大！貓弟爬上身「壓扁11KG喵姐」 1年前後殘酷對比照曝

男在羅馬競技場「刻字」被全球炎上　道歉信更白目：不知歷史悠久

台南安平必吃美食清單！蝦捲、牛肉湯　再享不加一滴水「蕉皮布丁」

台東縣衛生局抽驗學校營養午餐　檢驗結果全部合格

12星座「議題擴大戰場」！最新一周運勢　天秤低調發光

幫公公出租房！婆婆緊盯防她「拐走屋」怒趕：別跟　人妻傻了

鴻海旗下鴻華先進　今通過創新板上市審議

中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

金剛大熱天鋼管車上跳舞 　扭腰擺臀「這年頭錢難賺」

生活熱門新聞

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

李玟專輯全部下架！　唱片行老闆道歉了「不想發死人財」

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

「3生肖」要賺大錢了！升官加薪賺飽飽

新北行人走斑馬線　見紅燈突定格「我問天」

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

台男怨：工時長還得追垃圾車

2大1小「玩大阪環球」兩天噴2萬7　網驚：六福村玩N次

鍾椅之戰祭品文　台灣迷因：發100份雞排

更多熱門

相關新聞

全國中小學科學展覽會啟動　邱佩琳：科學教育傳承

全國中小學科學展覽會啟動　邱佩琳：科學教育傳承

第63屆中華民國中小學科學展覽會在睽違35年後再次回到臺灣頭基隆市辦理，活動將於7月24日至7月30日在國立臺灣海洋大學實體舉行，展開為期7天的競賽活動，今（13日）由主辦單位基隆市政府舉辦宣傳記者會，由副市長邱佩琳及國立臺灣科學教育館劉火欽館長共同舉行活動啟動儀式，為7月下旬的科學展覽會揭開序幕。

新北幼兒園效應！日本作家與醫師合作　提供親子面對不安處方箋

新北幼兒園效應！日本作家與醫師合作　提供親子面對不安處方箋

3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告發布　科學之力迎全球挑戰

3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告發布　科學之力迎全球挑戰

祖孫限定科學營　德大廠科思創8月北中南巡迴開辦

祖孫限定科學營　德大廠科思創8月北中南巡迴開辦

妻躺建築師腿撒嬌！嗆夫「%了然後呢」

妻躺建築師腿撒嬌！嗆夫「%了然後呢」

關鍵字：

信誼建築師親子館蓋房子科學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

李玟遭爆「嘔吐物入肺」窒息亡　二姊回應了

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面