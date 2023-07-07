家長看這！小朋友化身建築師　體驗蓋房子玩科學樂趣

▲信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」活動，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）

記者許敏溶／台北報導

現在進入正值暑假期間，不少爸媽還在為孩子該參加什麼活動傷腦筋，台北信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」活動，小朋友可穿上工地背心、頭戴安全帽，化身小建築師、小工匠來，體驗蓋房子玩科學的樂趣，並感受建築過程工具運用與科學組合的千變萬化。

現在值疫情解放後的第一個暑假，不少家長已經為幼兒安排相關活動，但也有家長還在傷腦筋該安排什麼活動，畢竟暑假相當漫長，而信誼基金會則依年齡為幼兒及小學生規劃不同主題的夏令營，在台北信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」活動。

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信誼基金會表示，信誼小太陽親子館主題體驗區從七月開始煥然一新，信誼以蓋房子為主題，企劃設計八項大型教具，讓孩子體驗自己蓋房子、扮演小建築師、小設計師、小工匠的角色，在建材搬運、砌牆面、接水管、拼貼磁磚、刷油漆、空間規劃與傢俱組裝遊戲中，孩子也可推倒、破壞後重來，體驗蓋房子玩科學的樂趣。

信誼親子館館長劉書萍表示，孩子對生活中處處可見的大型建築，總是充滿了好奇，事實上，建築規劃落實過程可說是集科學、技術、工程、藝術和數學等大成，正是STEAM跨學科教育學習的重要體現，團隊設計的八項大型遊戲，讓孩子在操作中體會建築奧妙，且每一項遊戲都充滿巧思，譬如運送建材的迷你輸送帶、手堆車搬運建材、接水管遊戲，都可以讓孩子感受機械的力學原理，且透過這些遊戲，孩子更能感受平日閱讀建築、交通、消防車等等類型立體遊戲書中的知識，感受建築過程工具運用與科學組合的千變萬化。

▲▼信誼親子館推出「蓋房子。玩科學」，讓小朋友體驗小工匠與建築師蓋房子的樂趣。（圖／信誼提供）