【廣編】3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告發布三大趨勢　科學之力迎全球挑戰

▲美商3M台灣子公司於5/23公布「3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告」。

圖、文／3M提供

美商3M台灣子公司5/23公布「3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告」：三大重要趨勢。趨勢一為氣候變化和資源短缺，目前3M已開始積極行動，例如推動去碳和能源轉型、倡導責任生產和消費，加強氣候適應性，3M更偕同產學研合作夥伴，透過科學之力發展出更環保節能的材料、技術或解決方案，用以回應2050淨零碳排目標趨。趨勢二為人口及社會變遷，比如人口高齡化正導致勞動力減少、已開發國家少子化隨之而來健康照護、醫療生技的商機需求因應提升；科技進步帶動行動辦公、遠端服務、電商消費的發展，以及城市化發展加速，同時也加快數據、通訊及科技相互運用的智慧城市藍圖得以更快實現。趨勢三為數位與實體世界融合，軟體、感測器、AI人工智慧、和HMI人機界面的大幅應用重塑了工業、商業和人們日常生活的面貌，致力創造虛實整合的品牌或企業，比如將資源心力投注在工業自動化與互聯化、數位化增強體驗、人工智慧創新、科技民主化等企業，將會在未來搶得先機。

美商3M台灣子公司技術長陳君杰、知識力專家社群創辦人曲建仲博士，與資訊工業策進會產業情報研究所所長兼資深產業顧問洪春暉在洞察報告發表會現場展開深度對談，3M堅信科學始終是人們邁向更美好未來的驅動力，在全球55個國家的實驗中心和7,000位左右的研發專家、以及橫跨多個產業的132,000項專利和6萬多種産品，3M攜手企業客戶與合作夥伴，朝著全球趨勢需求一起透過科學應用協作共創，也讓源自台灣在地的創新實現全球共享。