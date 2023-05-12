女警官疫期拒戴口罩！辨公室同事嚇壞竟嗆：檢舉阿...結局慘了

▲女警在疫情嚴峻期間，在辦公室內不配合戴好口罩，遭刑事局記申誡1次，她不服告上高等行政法院。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名刑事局偵防犯罪中心的女警官，在2022年4月新冠疫情嚴峻期間，其配偶染疫，她自主健康管理期間在辦公室沒戴好口罩，同事提醒要戴她仍不配合，事後遭警政署刑事警察局記申誡1次，她告上台北高等行政法院，認為處分太超過、根本是「大砲打小鳥」，要求撤銷，法院認為她違反防疫規定，以最輕的處分懲處並無不當，予以駁回。

判決指出，女警官在刑事局偵防犯罪中心任職，2022年4月22日其配偶染疫，女警在同月29日自主健康管理期間，到辦公室上班卻沒戴好口罩，同事見狀多次提醒，女警卻不願配合、並出言挑釁要同仁檢舉，還將手機拿起錄影，同事事後向上舉報，刑事局查證屬實、依警察人員獎懲標準核予女警申誡1次。

女警官不服，提復審仍遭駁回，遂提行政訴訟要求撤銷，她表示，因為自己有接觸性過敏，口罩戴太久會容易濕疹，又經常有喝水等飲食需求，同事因為與其有排班糾紛，先挑釁後藉機檢舉以挾怨報復；女警官也指出，疾管署當時也宣傳新冠確診者大部分症狀輕微，休養後可自行療復，顯非刑事局所稱之「時值疫情嚴峻」，申誡的處分顯然「大砲打小鳥」、不符合比例原則，進而助長基層鬥爭檢舉文化。

刑事局表示，女警官因屬確診者密切接觸者，在辦公室未戴口罩，已造成同仁恐慌，經查證後沒戴好口罩也是事實，經同仁多次勸告提醒依然故我，依防疫規定與獎懲辦法予申誡1次並無違法。

法院審後認為，女警官在疫情流行當時未依防疫規定配戴口罩屬實，雖女警官主張還有其他如優劣績處分、請予檢討改進、口頭告誡或訓勉等，記申誡的手段過於苛求，但這些為強化並落實警察勤務及業務紀律而訂定，未戴口罩並不包含其中，依警察人員獎懲標準可知，申誡1次已為最輕懲處，判決刑事局處分無不當，駁回女警官之訴，全案還可上訴。