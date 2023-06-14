涉不明財產上千萬元　前法官陳梅欽二審仍獲判無罪

▲前法官陳梅欽，二審再獲判無罪。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院民事庭前法官陳梅欽，遭檢方查出，在2012到2018在職期間，以無摺存款、現金等方式，在自己與妻子的帳戶內存錢，總計不明財產高達1500萬餘元，因此檢方對他提起公訴。陳梅欽一審無罪，檢方上訴二審，高等法院14日二審仍駁回上訴，維持無罪。

陳梅欽現年59歲，司法官訓練所33期結業，他原本為陸軍官校二年制專科班，服役多年退伍後考上輔仁大學法律系，大學畢業即通過司法官考試。因為長期在軍中訓練的關係，身材高瘦的陳梅欽，當年被認為是士院的「黃金單身漢」。他18年前爆發性侵女網友事件，網友稱他「網路男蟲」法官。最後他被記大過、留職停薪5月，並於2006年復職。

但2018年間又爆發浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻的事件，不僅如此，也被查出他將女方帶進辦公室幽會。陳梅欽得知將被議處後，火速辭去法官職務，轉任律師。而他浮報加班費部分經由職務法庭審理後，2019年6月間判決將他免除法官職務，轉任其他職務。

此外，檢方又查出陳梅欽在2012到2018年間，在自己與妻子的帳戶中出現多筆不明資金，總計高達1518萬餘元，涉嫌《貪污治罪條例》「財產來源不明罪」。檢方提起公訴。

案經法院審理後，陳梅欽在庭上表示，自己年薪320萬元，再加上租金收入，以及每個月由兄長匯款10萬元的照顧父親費用，加總起來也差不多是這個數字。一審法院採信，判決陳梅欽無罪。檢方再上訴第二審，高等法院審理後，14日駁回上訴，本案根據《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限，本案幾乎無罪確定。