【廣編】亞洲首創！來科博館找《威利在哪裡？》　搭乘大眾運輸加碼抽好禮

圖、文／國立自然科學博物館提供

暑假到了！國立自然科學博物館今年暑期推出「亞洲第一、世界第二」《威利在哪裡？博物館大揭祕》活動，引進起源於英國膾炙人口《威利在哪裡？》（Where’s Wally?）繪本，在科博館三大展廳放置50個威利，觀眾只要領取學習單找到10個威利就能兌換獨家紀念貼紙。活動與臺中市政府交通局攜手，加碼「到科博找威利、用月票最多利」抽獎活動，搭乘大眾運輸交通工具並完成學習單，可再抽Apple Watch、Airpods及套書等限量好禮。

今日活動暖身記者會將《威利在哪裡？》內容搬進會場，邀請國立自然科學博物館館長焦傳金、臺中市政府交通局局長葉昭甫，穿戴紅白條紋T恤與帽子化身威利，現場比賽找威利，兩人都在1分鐘內找到威利和他4個好朋友，為活動增添不少趣味，活動7月29日開跑至8月27日，將有50個迷你威利人像板擺設於人類文化廳21處、生命科學廳17處、地球環境廳12處。

館長焦傳金表示，今年暑假《威利在哪裡？》活動，科博館是亞洲第一個博物館、臺灣是世界第二個國家舉辦。暑假期間遊客眾多，為倡議環境永續、節能減碳，我們與臺中市交通局攜手，鼓勵觀眾搭乘大眾運輸工具，減少碳排放量，為地球盡一份心力，也與親子天下跨界合作，三方共創科博館「傳遞美愉、致力永續」的博物館使命，帶動城市觀光，並藉由經典繪本主題看見城市與博物館亮點。