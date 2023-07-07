台南暑假最夯「七股海鮮節」　黃偉哲邀請大家來報名品嚐

▲「2023台南七股海鮮節」系列活動，市長黃偉哲7日強力推介，歡迎來到七股品嚐最有海味的七股海鮮節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



暑期親子強檔「2023台南七股海鮮節」系列活動，將於7月29日登場，至10月1日期間推出《七股七寶宴》、《揪團遊七GO》、《觀光赤嘴園挖文蛤體驗》及《社區農漁特產展售》等精采活動。

市長黃偉哲7日強力推介，夏日裡除了大啖海鮮之外，還有很多水上活動，包括挖文蛤、摸赤嘴仔，都很適合全家一起來，請大家趕快來報名，不管是親子或是祖孫，歡迎來到七股品嚐最有海味的七股海鮮節。





市長黃偉哲表示，七股海鮮節舉辦至今已第13年，從剛開始的20幾桌增加到現在130桌，就是因為大家喜歡七股海鮮的鮮甜、好吃。期盼藉著七股海鮮節讓更多民眾知道七股海鮮這麼好，也為地方帶來商機，希望全國民眾來台南體驗七股的美，除了欣賞美麗風景，也能品嚐到在地最鮮美的海產，開心FUN暑假！





今天記者會開場邀請七股區三股國小帶來精采的直笛表演，現場也邀請七股區農會、七股鹽場、股份魚鄉、和明紡織觀光工廠、國王家族觀光工廠、七股沿海魚塭營造生態友善棲地生產的「黑琵牌」推廣廠商等單位展示地方農漁特產、文創手工品，「黑琵食堂」總舖師陳振東，更是將整桌七寶宴豐盛佳餚直接搬到記者會現場，現場鮮味滿滿。市議會陳昆和、蔡秋蘭及方一峰等議員也到場參加。





觀光旅遊局代理局長林國華介紹今年的活動內容指出，每年最受歡迎、邁入第17年的觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動，今年因為經濟部水利署第六河川局在六孔碼頭有台南海堤水門更新結構物維修改善工程施作中，活動往後延到9月16-17日、9月30日-10月1日辦理，共計4天，採網路報名，將於9月1日(星期五)上午9點開放線上報名，每天開放3500人下水體驗，現場也會規劃社區農漁特產展售攤位，相關活動內容、接駁車、停車交通動線等目前都還在規劃中，後續活動資訊也會公告在活動網站。





為行銷產地直送在地尚青的七股七寶(虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣)，與「黑琵食堂」總舖師合作推出的「七股七寶宴」，將於7月29日於七股鹽山席開120桌，並於7月12日(星期三)上午9點開放網路預約訂桌(每人限訂1桌)，回饋價每桌只要5500元。





每年獲得好口碑且一開放即報名額滿的揪團遊七GO在地小旅行，今年計推出5梯次的一日遊路線，每梯次限量40人，共計200個名額，活動限定優惠價每人只要850元(原價1,300-1,500元)，7月12日(星期三)下午1點開放網路預約報名。



《七股七寶宴》報名網址

https://easytrip.kktix.cc/events/088acf44



《揪團遊七GO》報名網址

https://easytrip.kktix.cc/events/b02564d1-copy-1