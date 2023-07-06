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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

親自赴陸？蔣萬安主動向星媒提8月雙城　規劃9月韓國、10月澳洲出訪

▲▼台北市長蔣萬安與新加坡媒體見面會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安與新加坡媒體見面會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安上任後迎來首次出訪，在7月5日至8日到新加坡進行為期4天的城市交流，6日傍晚與新加坡當地媒體進行見面會。面對未來其他出訪規劃，蔣萬安提及規劃安排9月韓國首爾、10月澳洲布里斯本，被問到未來會不會赴陸？蔣萬安主動談8月舉辦的台北上海雙城論壇，但仍不願正面回應是否親自出席。

蔣萬安6日傍晚與新加坡當地媒體見面，與會媒體包括聯合早報、新明日報、中央社、新加坡眼。被問到有無與新加坡總理李顯龍、副總理黃循財等人見面？蔣萬安表示，自己擔任立委期間訪星多次，在新加坡有非常多好朋友，這次當然會找機會跟老友見面，「這部分之後在正式公務參訪行程之外，有機會見見老朋友，我覺得都是非常人之常情。」

媒體追問，所謂「老朋友」包括誰？黃循財是不是蔣的朋友，因為對方也是國民黨總統參選人侯友宜的朋友？蔣萬安未正面回答，僅說自己的老朋友很多，「我們都客隨主便，這次出訪很謝謝新加坡的安排，我們都尊重安排。」

至於未來海外出訪的規劃？蔣萬安提及，9月韓國首爾會有一場世界城市高峰會市長論壇，目前正在規劃安排，看看屆時能否出席，而10月澳洲布里斯本也有一場亞太城市高峰會，北市府也會做安排，不過仍要視議會開議時間，看是親自出訪或派代表出席，就北市府角度與個人看法而言，非常願意與世界各個城市交流。

針對會不會去中國大陸考察交流？蔣萬安主動提到「雙城論壇」，並說北市每年都會與上海舉辦雙城論壇，從2010年至今舉辦13次，「今年剛好輪到上海舉辦，我們市府團隊也有持續跟上海溝通規劃，我們也在看議程安排與後續細節，屆時再視溝通協調過程，再決定是不是親自出席。」

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