　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登據悉已同意為烏克蘭提告集束炸彈。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登據悉已同意滿足烏克蘭總統澤倫斯基的要求，決定為烏克蘭提供集束炸彈，不過軍備控制組織與人權觀察組織擔憂這項決定將對平民造成傷害。

綜合《彭博社》與《衛報》報導，2名不具名知情人士透露，拜登政府料將於當地7日公佈新的援烏計畫，其中包括為烏克蘭提供雙重用途「雙效改良傳統彈藥」（DPICM），即俗稱的集束炸彈。據悉，拜登將透過總統撥款權（PDA），將美國軍庫中的部分彈藥轉交烏克蘭。

▲▼集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲有傳美國將為烏克蘭提供集束炸彈。圖為德國此前使用的集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

數周以來，美國已多次暗示當局將作出相關決定。美國國防部助理部長庫珀（Laura Cooper）就曾提及，五角大廈相信集束炸彈將為烏克蘭擊退敵軍提供助力。而路透社也曾指出，白宮證實當局「正積極考慮」提供集束彈藥給烏克蘭，以有效緩解烏方的彈藥與防禦需求。

報導強調，拜登的決定極具爭議性，因為集束炸彈經常會殘留未爆彈，容易對平民構成長期風險，因此英、法、德國等100多個已簽署《集束彈藥公約》（CCM）的北約盟國都嚴格遵守禁止使用、生產或儲存集束炸彈，不過美國與俄羅斯、烏克蘭3國均未簽署相關條約。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）6日發布報告，聲稱俄烏2國此前使用的集束彈藥已造成大量平民傷亡，因此呼籲俄羅斯及烏克蘭停止使用集束彈藥，並敦促美方不要提供這種「無差別攻擊」的彈藥。五角大廈對此表示，美國未來移交給烏克蘭的DPICM彈藥不會包括舊型集束彈，而且這些彈藥的啞彈率不會高於2.35%。

►美傳「最快本周」決定是否為烏提供集束炸彈　發射後覆蓋面積多5倍

ET快訊
北市補習班性騷幼兒！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬
日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海
網紅護理師公布「摸腿畫面」　控警性騷擾
Melody迎40歲老公秘辦生日趴！浪漫背後真相曝…同年竟是
黃國倫至今沒小孩！男星當眾嗆「精子有問題」他秒動怒
下半年12星座運勢　業力大爆發！
年收2千萬！欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男想回台
起底Melody富商尪！身價上億名媛親姊逝…牽手出席「前姊夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海

老公是食人魔！他肢解老婆認了「吃掉大腦」　頭骨當菸灰缸

李玟離世引爆「心理健康」關注！　BBC曝中國最大困境

俄烏宣布交換逾90戰俘　烏克蘭6歲與10歲童平安返國

拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

氣候少女遭瑞典檢方起訴！率眾「堵港口」被架離　最重恐判6個月

為了滿足變態夫！媽強迫12歲女兒吃避孕藥　滑手機無視性侵現場

美FDA批准首款阿茲海默新藥Leqembi　將納入聯邦醫療保險

比特犬被煙火爆炸聲嚇到　突然在臥房內失控「咬死6歲小主人」

分手遭前男友綁架「活埋土墳」　21歲女大生全身綑電線痛苦慘死

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海

老公是食人魔！他肢解老婆認了「吃掉大腦」　頭骨當菸灰缸

李玟離世引爆「心理健康」關注！　BBC曝中國最大困境

俄烏宣布交換逾90戰俘　烏克蘭6歲與10歲童平安返國

拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

氣候少女遭瑞典檢方起訴！率眾「堵港口」被架離　最重恐判6個月

為了滿足變態夫！媽強迫12歲女兒吃避孕藥　滑手機無視性侵現場

美FDA批准首款阿茲海默新藥Leqembi　將納入聯邦醫療保險

比特犬被煙火爆炸聲嚇到　突然在臥房內失控「咬死6歲小主人」

分手遭前男友綁架「活埋土墳」　21歲女大生全身綑電線痛苦慘死

姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因

「女上男下」濕身吻！　林萱瑜和Gino親到發軟：跟老公都沒玩過

李玟輕生亡…醫憂出現模仿效應　身心科醫師：適時遠離手機

電車車主5年激增21倍　社區安裝充電樁屢卡關

日本核監管機構批准了！　福島核電廠「百萬噸廢水」今夏排入海

北市補習班爆「幼兒性騷案」！教育局稽查遭拍桌辱罵　怒開罰33萬

沒被交易到熱火就不打？經紀人出狠招　里拉德發文：我感到驚訝

第２屆四期教育成佛有你徵文頒獎　以文字傳遞佛法智慧

網紅護理師喬喬控警性騷擾　公布第一視角「穿裙子被警摸腿」畫面

國二弟提早回家...撞見「阿伯交纏媽」崩潰！母威脅：敢講就去死

金剛大熱天鋼管車上跳舞 　扭腰擺臀「這年頭錢難賺」

國際熱門新聞

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

百萬AV女優無法做愛　靠AI重返成人界

40歲辣媽逆生長　和17歲女兒看起來像姊妹

當街拍A片　攝影師猛拍長髮妹吞吐

公司待10年送勞力士　老闆砸4千萬寵員工

美富豪回春祕方公開　早上11點前「吃晚餐」

才剛結婚1天！印尼妻「出門買炸雞」突消失

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

「泰版全智賢」憂鬱症輕生　母曝急救情況

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

憂Fed再升息　美股收黑366點

BLACKPINK陷九段線爭議　越南：查證中

探鐵達尼潛水器內爆奪5命　「泰坦號」公司暫停運作

澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格　爭取加入北約

更多熱門

相關新聞

美神無人機遭挑釁！俄軍戰機投照明彈

美神無人機遭挑釁！俄軍戰機投照明彈

美國目前在敘利亞的駐軍數量仍多達900多人，他們與由庫德族組成的敘利亞民主力量（SDF）部隊合作，協助打擊當地的伊斯蘭國（Islamic State, IS）武裝份子，豈料美軍3架MQ-9死神無人機5日在敘利亞展開IS打擊任務時，卻遭到俄軍3架蘇愷-35戰機以投放降落傘照明彈、後燃器等方式騷擾，是今年第二起類似事故。

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層曝背後原因

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層曝背後原因

澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格　爭取加入北約

澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格　爭取加入北約

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭集束炸彈cluster munition

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

《中國好聲音》3人驟逝！

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面