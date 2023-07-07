俄烏宣布交換逾90戰俘　烏克蘭6歲與10歲童平安返國

▲烏軍士兵5月11日在戰爭前線巴赫姆特（Bakhmut）附近，給一名被俘的俄軍餵水。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯與烏克蘭6日宣布一項戰俘交換協議。俄羅斯國營媒體「俄羅斯新聞社」引述國防部指出，有45名俄軍已經從烏克蘭的監禁中獲釋。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）也宣布，有45名烏軍與2名年僅6歲與10歲的平民已經返回烏克蘭。

根據路透社報導，葉爾馬克在Telegram上表示，在換俘協議中獲釋的人有一部分曾參與在烏克蘭南部馬力波（Mariupol）與亞速鋼鐵廠（Azovstal steel plant）的戰鬥，也有一些人曾在其他地區的前線作戰，「他們每個人都是英雄。」

烏克蘭議會人權監察員魯比涅茨（Dmytro Lubinets）表示，獲釋者普遍「傷勢嚴重」，所有人都將接受康復治療。葉爾馬克在另一篇貼文則提到，其中2名獲釋的平民分別是6歲與10歲的兒童，而他們的母親作為一名軍醫早在將近1年前的2022年10月已換囚獲釋。

報導指出，自俄烏戰爭開打以來，至今進入第17個月，據魯比涅茨所稱現已有2576名烏克蘭人透過換囚協議獲釋。此前，今年4月俄烏兩國也曾進行換囚，當時雙方共計有106名俄軍士兵與100名烏克蘭囚犯獲釋。