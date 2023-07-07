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澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格　爭取加入北約

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親訪俄羅斯掌控的頓內茨克巿（Donetsk）附近阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的「前進陣地」（advanced positions）。（圖／路透）

▲澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

文／中央社基輔6日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天訪問完保加利亞後，接著抵達捷克首都布拉格，除繼續推動讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並要求盟邦提供更多武器，好讓烏克蘭反攻俄軍。

法新社報導，保加利亞是烏克蘭一大支持者暨重要軍火生產國，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天正式訪問保加利亞首都索菲亞，與當地官員討論北約會籍和運送武器等議題。

澤倫斯基接著前往布拉格會見捷克總統帕維爾（Petr Pavel），預計明天還將前往伊斯坦堡會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

保加利亞、捷克、土耳其都是北約成員國，艾爾段也是俄羅斯與烏克蘭衝突的重要調解人。

澤倫斯基告訴記者，運送武器至烏克蘭的速度緩慢，拖累烏克蘭的反攻計畫，也讓俄軍加強在占領區的防禦工事。

澤倫斯基在索菲亞進行1天訪問期間，除與保加利亞總理丹科夫（Nikolay Denkov）會談，並會見總統拉德夫（Rumen Radev）等高官。

保加利亞與烏克蘭也簽署一份有關烏克蘭與歐洲-大西洋整合的聯合聲明，以及一份能源領域的合作備忘錄。

克里姆林宮則批評，澤倫斯基訪問保加利亞是嘗試把其他國家「拖入」衝突。

 
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