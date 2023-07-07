工作8小時不聊天！OL曝驚人變化「被自己嚇到」　釣出一票上班族

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在前公司上班時，同事間極少互動，因此習慣了安安靜靜工作8小時，如今她換到新公司，在融洽的氛圍中，她震驚發現自己說話竟會結巴。話題引起熱烈討論，不少上班族直言，工作中的確不會講話，「整天只有早和拜拜。」

女網友在Dcard苦惱發文，前公司上班都是自己做自己的事，同事間極少有互動聊天，但她到新公司快3個月，同事間是會聊天的類型，感情也都很好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，剛到公司時，主管都會主動找她講話，但自己似乎無意識地句點了對方，加上初期是在學習階段，就算沒加入聊天，她也覺得無妨，只想專注在工作上，不想出錯；直到現在，她能夠獨立作業了，也開始有空檔，然而前幾天她主動開話題時，講話竟會結巴。

面對這樣的窘境，她忍不住驚呼，「怎麼會這樣？難道一天8小時不說話一陣子就會變這樣嗎？本人私底下跟熟人話可以很多，有點被自己嚇到，也開始意識到要換一個方式跟同事相處。」

▲有的職場環境氣氛融洽。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

最後，原PO也好奇問道，「原本很安靜的我，可能同事也習慣了，這樣的我該如何慢慢的、不會奇怪的，每天一點一點的開啟聊天話題呢？也有人工作8小時都不跟同事交流聊天的嗎？」

對此，一派網友點頭表示，「我都跟程式說話」、「我很常一整天都沒說話耶，頂多買東西的時候跟店員說謝謝，能安靜不用社交對內向的我來說，是最舒服自在的狀態」、「我曾經待過某家公司的老闆，上班不准人聊天講話8小時，除了跟業務相關的事情，其餘時間不准發出聲音」、「有人跟我說話思緒會斷掉，所以我幾乎不會開口」、「我們辦公室也都不講話，這樣很舒服」、「不會想聊，我們公司是計件，聊天錢就賺很少，有事情再說」。

同時，也有不少上班族說，「我超愛講話的，但只限對平輩，對長輩反而會變得很拘謹，不敢一直聊天，我一定要跟同事偶爾聊天一下，才會有活力」、「看妳的部門單位，適當社交有助於工作，但跟同事間的話題要篩選一下比較好」、「之前都是跟同事邊聊邊做，就算我不說話，聽他們聊也很開心，感覺上班氣氛很輕鬆；但現在的公司就是大家都做自己的事，超不習慣，覺得好無聊」。