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他用數學談戀愛！關鍵37%「算出對的人」：26.14歲是追求界線

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO透露，他談戀愛也有用上數學。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

數學竟然也能運用在感情上？男網友日前發文分享，以前上統計學時，老師以電梯、鑽石舉例，「如果發現比前面37%都還要大的鑽石」，那顆是最大鑽石的機率是最高的；後來他將這個理論運用在愛情上，算出「必須馬上出手」的歲數，而他也果真遇上正妹老婆。貼文曝光後，引發網友熱議。

男網友在Dcard上，以「如何用數學交到最佳女朋友」為標題發文，提到身為數學系的學生，談戀愛也有用上一點數學。以前上統計學時，教授提了一個問題：

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「1樓到100層樓的每層電梯門口都放著一顆鑽石，鑽石大小不一。你乘坐電梯會從1樓慢慢升到100樓，每層樓電梯門都會打開一次，當你出去拿了鑽石後，就不能再搭乘電梯，問怎樣才能拿到最大的一顆？」

當時教授解答，「在1/e（e為自然常數2.7182）≈37%，之後，如果發現比前面37%都還要大的鑽石，那麼挑選到那顆是最大的機率是最高的！」換言之，可以觀察前36層樓的鑽石，若從37樓開始，看到某個鑽石比前面1至36樓的鑽石都還要大，就要挑那顆。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO是數學系的學生。（圖／原PO授權引用）

原PO覺得這樣的理論也能運用在愛情上，而最好的方式就是「摸清情況再行動準則」。首先，要先設定一個觀察期，在這段期間觀察各方人選；觀察期結束後，則進入行動期，一旦有優秀的人選出現，就要立即出手。

原PO表示，如果找對象的時限是18至40歲，26.14歲就是要努力追求愛情的界線，26.14歲前可以設定為觀察期；26.14歲之後，若遇到比之前都還要更好的對象，便要立刻出手。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原來數學是這樣用的啊」、「想問如果26之後撿不到鑽石怎麼辦」、「我覺得碰到對的人，真的會明顯感覺到差異，我只挑這種」、「這種方式只適合年輕人，超過35歲後，每次都是盡全力」、「我有一任伴侶也跟我解說過這個數學原理，他說我極有可能是他人生遇過最大的鑽石，最後是他因為做了對不起我的事，我提分手的」。

還有網友拋問，「可是每個時間段，會遇到的對象數目不同耶。」原PO也回應，「我其實是用個數去估算，就自己的生活圈而言，認識的女生每個時間段不會有大幅度的改變，除非你換一個新環境」。

本文「數學老師的生活日常」授權引用

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