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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元稱「侯友宜是國民黨最弱參選人」　黃暐瀚：基層焦慮是事實

▲▼楊永明宣布參選大安立委記者會-蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近來民調低迷，黨內傳出「換侯」聲浪。前立委蔡正元7日表示，國民黨從未有過民調15%的總統參選人，直指侯友宜是國民黨有史以來「最弱」的總統參選人；而主持人黃暐瀚也說，黨內小雞擔心與基層焦慮都是事實，不管什麼提案，現在有在運作也是事實，過還是不過，只能等結果來證明。

蔡正元在節目《暐瀚撞新聞》中指出，前國民黨主席洪秀柱參選總統時，民調最低17%，國民黨主席朱立倫參選時也有20%，從未有過民調15%的總統參選人，直指侯友宜是國民黨有史以來「最弱」的總統參選人。而這兩天他也接到黨中央電話，詢問是否會出席7月23日全代會，呼籲要全力配合黨中央的所有決定。

主持人黃暐瀚說，黨內小雞擔心與基層焦慮都是事實，顯然國民黨中央也嗅到了山雨欲來的味道，開始逐一打電話，掌握黨代表的出席狀況與最後票數，「藍營的家務事，身為評論員，我只談看到聽到的，不會介入或帶風向。」黃暐瀚說，不管什麼提案，有在運作是事實，但當天會不會真的提案？提了之後會不會進到表決？是過還是不過？只能等結果來證明。

黃暐瀚還提及，蔡正元也提醒，鴻海集團創辦人郭台銘參選態勢明確，參選機率不低，但其參選，受衝擊最大的是民眾黨總統參選人柯文哲，國民黨中央急著打郭，好像有點搞錯方向，「以現在的情勢看，民進黨總統參選人賴清德會贏。」

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