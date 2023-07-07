　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層評估「跟愛國者擊落匕首有關」

▲▼中國東風-17（DF-17）彈道飛彈。（圖／CFP）

▲中國東風-17（DF-17）彈道飛彈。（圖／CFP）

記者陶本和／台北報導

中共5月釋出一項兵推結果，內容顯示解放軍以24枚東風反艦飛彈，就能讓美軍最先進的福特號航母戰鬥群，戰損達5.6艘。對此，國安高層官員受訪表示，從整體脈絡來分析，背後不排除與烏克蘭戰場上，先前愛國者飛彈成功攔截匕首飛彈，嚴重影響與其相似的中共東風系列的威名，必須進行認知操作。

中共5月份公開一份期刊，根據內容結論指稱，解放軍電腦兵推顯示，可以用24枚超高音速反艦飛彈，從三個方向齊射，擊沉美軍最先進的福特號航空母艦戰鬥群。不過，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員林傳凱運用電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations，以下簡稱CMO），初步進行300次的推演，評估中共兵推可信度不足，要透過「極端設定」來模擬，才能達到共軍的5艘戰損，若依較合理的想定進行模擬，戰果也僅2.2艘戰損。

對於中共釋出以24枚超高音速反艦飛彈，摧毀美軍航母打擊群的兵推結果，在中方釋出相關消息後（5月24日），我國安系統很快察覺，對岸相關的宣傳系統都動起來了。

國安高層官員表示，由於此一兵推的內容，跟現實狀況、實際重建兵推結果有不小的落差，因此進一步探究可能因素，不排除是在此前（5月初），烏克蘭戰場上，烏克蘭使用美製的「愛三飛彈」，成功擊落俄羅斯的「匕首飛彈」有關，關鍵在於匕首飛彈跟中共東風系列，特別是「東風17」極為相似，有損其威信。

對比「匕首飛彈」與「東風17」，兩者均號稱有10馬赫速度的「極音速彈道飛彈」，射程超過2000公里；而東方17也僅有在2019年北京國慶閱兵上有公開亮相過，根據中共官媒的宣傳，該飛彈號稱是美軍航母殺手，射程可達美國關島，是中共武力入侵台灣時，阻止美軍介入的利器。

不過，國安官員表示，根據評估正因為東風17跟匕首飛彈極為相似，因此當匕首飛彈遭到愛國者成功攔截，特別是台灣也是配置愛國者各型飛彈，此一訊息確實影響中共東風系列的威名。

因此，國安官員指出，中共在此後，才會透過釋放電腦兵推結果，大力宣傳24枚超高音速反艦飛彈，擊沉美軍最先進的福特號航空母艦戰鬥群的訊息。

該官員表示，但根據國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員的林傳凱，以電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations，以下簡稱CMO），初步進行300次的推演，來比對中共的兵推結果，兩者出現不小的落差。

▲▼空軍6日出動愛國者三型飛彈，嚴密追監空情動態。（圖／國防部提供）

▲台灣軍方也是配置愛國者三型飛彈系統。（圖／國防部提供）

林傳凱表示，國防院以《指揮: 現代作戰》兵棋系統重建想定並進行模擬，無法獲得類似中北大學的結果，而且差異甚大，中北大學的戰損為5.6，而國防院結果為2.2。

林傳凱進一步指出，在想定航母戰鬥群的飛彈防禦能力受制約能力下，即便東風各型飛彈在宣傳威力驚人下，戰果仍是受限；而標三飛彈的攔截能力，在調降參數至0.25進行模擬，也只能獲得中共一半的戰果（3.04艘）。

林傳凱認為，中共論文研究的仿真度與可信度不足，首先中共設定東風飛彈有效，而美軍標六飛彈無效的假設前提，是過於武斷的；其次，想定也脫離現實，好比航母的打擊群部署位置並不合理，這是否對北斗衛星偵知能力缺乏信心？

林傳凱說，中共也低估了美軍航母打擊群標三飛彈的數量，以及PK值設定偏差等，都不符合「料敵從寬」的原則，參數的正確性受到質疑，而且模擬執行僅20次，並未達到基本30次的要求。

ET快訊
網紅護理師當街爆衝突！　控警摸腿性騷擾
穩了3年慘破功！天選之人曝可怕症狀　釣出一票狂+0
藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相
李玟爆遺產「40億台幣、擁8房產」！　二姊回應
18歲子「頭部凹陷+10餘處撕裂傷」　現況曝光
男榔頭追殺兒子！　「猛砸18下」殘忍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

鄭麗文提「換侯」遭國民黨警告　網友臉書留言嗆：退黨好嗎？

國民黨「換侯」機率零　沈富雄：「亮金金」三人組讓選情起死回生

館長合體「侯大哥」　侯友宜今晚直播談居住正義與司改

中共認知戰操作漢光聚焦「蔡英文逃跑演練」　選舉強化戰爭與和平

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層評估「跟愛國者擊落匕首有關」

美軍兵推為何台海總「戰況慘烈」？　專家：背後迷思別只看結果

「藍綠白」2024大選副手找誰？　沈富雄：賴蕭配不見得加分

幕後／中共24枚東風殲滅美軍航母？　台灣兵推專家實測結果首曝光

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

鄭麗文提「換侯」遭國民黨警告　網友臉書留言嗆：退黨好嗎？

國民黨「換侯」機率零　沈富雄：「亮金金」三人組讓選情起死回生

館長合體「侯大哥」　侯友宜今晚直播談居住正義與司改

中共認知戰操作漢光聚焦「蔡英文逃跑演練」　選舉強化戰爭與和平

中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層評估「跟愛國者擊落匕首有關」

美軍兵推為何台海總「戰況慘烈」？　專家：背後迷思別只看結果

「藍綠白」2024大選副手找誰？　沈富雄：賴蕭配不見得加分

幕後／中共24枚東風殲滅美軍航母？　台灣兵推專家實測結果首曝光

囤房稅2.0明年7月上路　她點3關鍵：期待民進黨選舉年拿出的效率

實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

這張「神奇照片」怎麼拍？　5秒內看穿你就是天才

史上最大杯！超商首賣「巨無霸冰咖啡」　限量65萬杯搶喝

《絕世網紅》埋第2季伏筆！雨琦客串「說中文」　姜敏赫IG追蹤數飆漲

貨車換車道「沒在看」害自小客猛撞　分隔島瞬間碎裂塵土漫天

反制日本核廢水排海　陸海關宣布：禁止福島等10縣食品進口

三座世界建築獎肯定　新潤River One江翠水岸地標國際舞台綻榮光

即新聞小編挑戰「一日策展助理」　看到一物先腿軟：我可能不適任啦…

網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」　康寶推出全新「義大利麵醬」樓下全聯就買的到！

雙倍維生素C發泡錠補充營養又方便！跟著醫生「一天一錠喝得有酵」

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

政治熱門新聞

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

網紅測試國軍抗彈板幾乎穿透　國防部喊告

黃國昌土地被爆違法「改成341坪停車場」　陳明文開酸

囤房稅2.0會轉嫁到租金？財政部說明了

陳明文酸黃國昌偷刪文　網灌爆粉專

黃國昌自嘲「畸零王」　親揭土地變停車場真相

黃國昌要政府查停車場！周玉蔻酸明天就刨平

藍傳出換侯又「拔朱」？　黨內人士斥「違背黨章」：非常沒智慧

黃國昌擁種菜畸零地？　他諷：菜可能種在房子裡

鈔能力！少棒隊沒錢赴美參賽　郭台銘伸援：已支持所有經費缺口

台中捷運橘線鄰近軍機場跑道卡關2年　楊瓊瓔跨部會協調達成共識

下班時間放煙火釀塞車　北市：活動很受歡迎

藍常委醞釀「換侯」？　蘭萱：侯友宜在全代會前只有1條路可走

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

更多熱門

相關新聞

幕後／中共24枚東風殲滅航母？　兵推專家實測結果首曝

幕後／中共24枚東風殲滅航母？　兵推專家實測結果首曝

中共5月釋出一項兵推結果，內容顯示解放軍以24枚東風反艦飛彈，就能讓美軍最先進的福特號航母戰鬥群，戰損達5.6艘。不過，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員林傳凱運用電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》，初步進行300次的推演，評估中共兵推可信度不足，要透過「極端設定」來模擬，才能達到共軍的5艘戰損，若依較合理的想定進行模擬，戰果也僅2.2艘戰損。

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

尹錫悅下周赴歐出席NATO　未討論訪問烏克蘭

尹錫悅下周赴歐出席NATO　未討論訪問烏克蘭

美傳最快本周決定是否為烏提供集束炸彈

美傳最快本周決定是否為烏提供集束炸彈

關鍵字：

匕首烏克蘭俄羅斯東風愛國者

讀者迴響

熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

《中國好聲音》3人驟逝！

李玟生前最後身影！粉絲心疼：已不對勁

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

性慾旺「背後6原因」！最怕變性犯罪　心理師曝解方

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面