中共宣傳24枚東風殲滅航母　國安高層評估「跟愛國者擊落匕首有關」

▲中國東風-17（DF-17）彈道飛彈。（圖／CFP）

記者陶本和／台北報導

中共5月釋出一項兵推結果，內容顯示解放軍以24枚東風反艦飛彈，就能讓美軍最先進的福特號航母戰鬥群，戰損達5.6艘。對此，國安高層官員受訪表示，從整體脈絡來分析，背後不排除與烏克蘭戰場上，先前愛國者飛彈成功攔截匕首飛彈，嚴重影響與其相似的中共東風系列的威名，必須進行認知操作。

中共5月份公開一份期刊，根據內容結論指稱，解放軍電腦兵推顯示，可以用24枚超高音速反艦飛彈，從三個方向齊射，擊沉美軍最先進的福特號航空母艦戰鬥群。不過，國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員林傳凱運用電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations，以下簡稱CMO），初步進行300次的推演，評估中共兵推可信度不足，要透過「極端設定」來模擬，才能達到共軍的5艘戰損，若依較合理的想定進行模擬，戰果也僅2.2艘戰損。

對於中共釋出以24枚超高音速反艦飛彈，摧毀美軍航母打擊群的兵推結果，在中方釋出相關消息後（5月24日），我國安系統很快察覺，對岸相關的宣傳系統都動起來了。

國安高層官員表示，由於此一兵推的內容，跟現實狀況、實際重建兵推結果有不小的落差，因此進一步探究可能因素，不排除是在此前（5月初），烏克蘭戰場上，烏克蘭使用美製的「愛三飛彈」，成功擊落俄羅斯的「匕首飛彈」有關，關鍵在於匕首飛彈跟中共東風系列，特別是「東風17」極為相似，有損其威信。

對比「匕首飛彈」與「東風17」，兩者均號稱有10馬赫速度的「極音速彈道飛彈」，射程超過2000公里；而東方17也僅有在2019年北京國慶閱兵上有公開亮相過，根據中共官媒的宣傳，該飛彈號稱是美軍航母殺手，射程可達美國關島，是中共武力入侵台灣時，阻止美軍介入的利器。

不過，國安官員表示，根據評估正因為東風17跟匕首飛彈極為相似，因此當匕首飛彈遭到愛國者成功攔截，特別是台灣也是配置愛國者各型飛彈，此一訊息確實影響中共東風系列的威名。

因此，國安官員指出，中共在此後，才會透過釋放電腦兵推結果，大力宣傳24枚超高音速反艦飛彈，擊沉美軍最先進的福特號航空母艦戰鬥群的訊息。

該官員表示，但根據國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員的林傳凱，以電腦兵棋軟體《指揮: 現代作戰》（Command: Modern Operations，以下簡稱CMO），初步進行300次的推演，來比對中共的兵推結果，兩者出現不小的落差。

▲台灣軍方也是配置愛國者三型飛彈系統。（圖／國防部提供）

林傳凱表示，國防院以《指揮: 現代作戰》兵棋系統重建想定並進行模擬，無法獲得類似中北大學的結果，而且差異甚大，中北大學的戰損為5.6，而國防院結果為2.2。

林傳凱進一步指出，在想定航母戰鬥群的飛彈防禦能力受制約能力下，即便東風各型飛彈在宣傳威力驚人下，戰果仍是受限；而標三飛彈的攔截能力，在調降參數至0.25進行模擬，也只能獲得中共一半的戰果（3.04艘）。

林傳凱認為，中共論文研究的仿真度與可信度不足，首先中共設定東風飛彈有效，而美軍標六飛彈無效的假設前提，是過於武斷的；其次，想定也脫離現實，好比航母的打擊群部署位置並不合理，這是否對北斗衛星偵知能力缺乏信心？

林傳凱說，中共也低估了美軍航母打擊群標三飛彈的數量，以及PK值設定偏差等，都不符合「料敵從寬」的原則，參數的正確性受到質疑，而且模擬執行僅20次，並未達到基本30次的要求。