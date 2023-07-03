「跳啊！你不跳不是人！」陸67歲老翁挑釁開嗆　年輕人墜樓

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名24歲年輕人日前站上高樓邊緣尋短，樓下的圍觀人群中，竟然有一名67歲的老翁以宏亮嗓音發出言語刺激，「跳啊！你不跳你不是人！」一旁還有人發出嘻笑聲。之後年輕人墜樓殞命，老翁的行為引起微博網友憤怒，警方表示將對老翁依法處置。

▲▼年輕人墜樓，網友痛批老翁冷血。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，事件發生在6月29日，江蘇蘇州吳中區一棟高樓上，一名穿白衣黑褲的24歲年輕人在邊緣徘迴，引起樓下馬路上的人群圍觀。錄影的民眾拍到一名男子，突然對著高樓的年輕人喊「跳啊，你不跳你不是人」，旁邊也傳出零星嘻笑聲。

目擊者張女案後表示，當天下午就看見年輕男子爬上高樓，還有住在高樓對面的人看到男子情緒崩潰，包括哭泣、抓頭。不幸的是，男子最終選擇輕生，也因為樓高過高，墜樓後當場殞命，警消趕到現場緊急處置，多名目擊者向陸媒證實，男子在當天晚間9時許墜樓。

事件在微博引起廣泛關注，網友紛紛留言，「內心有多惡劣才能這麼言語刺激」、「支持把這人判刑」、「如果有一天站在樓上的是他的孩子，他還會這麼說嗎」、「魯迅先生沒想到百年後還是這個操行」、「這種違法嗎？還是只是道德問題」、，這種人就是殺人犯」。

警方於6月30日晚間通報，該名男子為67歲沈男，警方已將他拘留。網友接著留言，「抓得好」、「為老不尊」。然而儘管老翁行為令人憤怒，實際上作為是否有違法之嫌，以及年輕男子是否有聽到老翁的話、最終尋短是否因老翁的一句話成為壓垮駱駝的一根稻草，以及遭到拘留是否有中國大陸法源依據，也是部分網友留言關心的問題。

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