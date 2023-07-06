習近平視察東部戰區　要求「備戰打仗工作」：提高打贏能力

▲習近平6日視察東部戰區機關。（圖／翻攝自央視，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國國家主席習近平6日視察東部戰區機關，並接見東部戰區官兵代表，為該戰區自成立以來「維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻」給予充分肯定，同時也要求東部戰區機關深化戰爭和作戰籌劃，「大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力」。

根據新華社報導，習近平6日下午3時15分許視察東部戰區機關，代表黨中央和中央軍委，向東部戰區全體官兵致以誠摯問候。他強調，當前世界進入新的動盪變革期，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，必須貫徹新時代軍事戰略方針，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。

習近平對東部戰區指出，要時刻牢記使命任務，堅持問題導向，增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能，「要深化戰爭和作戰籌劃，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。」

事實上，我國總統蔡英文日前出訪友邦，在過境美國期間會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發中國不滿大動作舉行環台軍演，當時中國解放軍東部戰區在3天內就出動軍機多達232架次、32艘次軍艦與我對峙，更派出山東艦航母航行東部海域，聲稱是對台獨勢力勾結外部勢力的嚴重警告」，也是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。