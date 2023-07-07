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大陸 大陸焦點 特派現場

姚明怎麼了？傳健康惡化「體重飆到200公斤」　妻自責曝狀況

邁入中年的姚明，整個人發福不少。（圖／翻攝微博）

▲邁入中年的姚明，整個人發福不少。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

今年42歲，過去是NBA名人堂球星的大陸前男籃國手、教練姚明，已經退休多年，但最近有中國大陸媒體報導，近年姚明體重跟吹氣一樣，整個人胖到不行，目前體重超過400斤(約200公斤)，身體狀況堪憂，引發球迷議論。而他的妻子葉莉對媒體表示自己身為妻子，看到丈夫姚明因體重太重直接導致身體內分泌失調，內心非常擔憂又自責。

身高226公分，有「移動長城」之稱大陸籃球球星姚明，2002年以選秀狀元加入NBA火箭，生涯8個球季拿到平均19分、9.2籃板的好成績，讓他在2016年入選名人堂。

近期的姚明，體重直線上升，胖了不少。（圖／翻攝微博）

▲姚明近期體重已經飆到200公斤。（圖／翻攝微博）

過去在NBA時期，姚明的體重就官方登記的資料是141公斤，若真達到現在外界傳的200公斤體重，那現在的他，的確屬於「嚴重肥胖」等級。而近日大陸社交媒體紅V，也發佈一則消息，內容提到姚明目前重達200公斤，導致內分泌失調，健康狀況不佳，而看著丈夫的身體飽受肥胖所苦，妻子葉莉很自責。

不過也有網友認為，許多人到了中年，多有一些因為肥胖所引起的毛病跟問題，這不是葉莉的錯，因為最該顧好身體的人，本來就是自己該做好的。

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