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社會 社會焦點 保障人權

貨車換車道「沒在看」害自小客猛撞　分隔島瞬間碎裂塵土漫天

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區高楠公路5日下班時發生一起交通事故，一部自小貨車在變換車道時未注意，碰撞另一部自小客車，導致自小客車衝撞上一旁分隔島，瞬間塵土飛楊，所幸自小客乘客受傷送醫後無大礙。

這起事件發生在5日下午5時21分，楠梓區高楠公路發生一起兩部汽車交通事故。警方調查，56歲謝男駕駛自小貨車，自南向北內側快車道向右變換車道時，與外側快車道直行的25歲陳男所駕的自小客車發生碰撞，自小客於碰撞後再撞擊右側分隔島，導致自小客乘客受傷，幸好送醫檢查無大礙，警方對雙方進行酒測都沒有飲酒情事。 

▲▼楠梓區高楠公路5日下班時段發生一起交通事故，一部自小貨車在變換車道時未注意，碰撞另一部自小客車，導致自小客車衝撞上一旁分隔島，瞬間塵土飛楊。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楠梓區高楠公路5日下班時段發生一起交通事故，一部自小貨車在變換車道時未注意，碰撞另一部自小客車，導致自小客車衝撞上一旁分隔島，瞬間塵土飛楊。（圖／翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

▲▼楠梓區高楠公路5日下班時段發生一起交通事故，一部自小貨車在變換車道時未注意，碰撞另一部自小客車，導致自小客車衝撞上一旁分隔島，瞬間塵土飛楊。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楠梓區高楠公路5日下班時段發生一起交通事故，一部自小貨車在變換車道時未注意，碰撞另一部自小客車，導致自小客車衝撞上一旁分隔島，瞬間塵土飛楊。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步研判，事故原因疑似是謝男變換車時未注意，詳細肇責仍需調查後送交通大隊分析研判。警方呼籲，變換車道時務必打方向燈並注意四周車輛，保持適當距離，在安全無虞狀況下變換車道，以確保行車安全。

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