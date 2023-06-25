高雄男酒駕怨警「心腸狠」　酒測值0.4還問：可以回家了沒？

▲葉姓男子酒測值超標還傻問可以回家了嗎？（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓男子（52歲）23日凌晨1時許騎機車因尾燈沒亮，被鳳山警分局員警攔查，員警發現他身上飄出陣陣酒味，準備對他酒測，沒想到葉男開始盧小小求情，見員警不為所動竟抱怨「心腸要這麼狠沒關係啦！」，酒測後葉男酒測值0.40毫克，沒想到葉男還狀況外的問「可以回家了嗎？」讓員警又好氣又好笑。

▲葉姓男子騎機車尾燈不亮遭警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山分局過埤派出所警員呂俊德、簡柏松23日1時許巡邏行經過埤路與高鳳一路路口時，發現前方有機車尾燈沒亮，便上前攔查，盤查過程中，警方詢問騎士葉男有無喝酒，葉男原本很率性地坦承剛剛有喝2瓶啤酒，但在聽聞要酒測時，開始懇求警方「我也沒違規，就慢慢騎而已」、「原諒我這一次就好，拜託你」葉男見柔性拜託沒用，竟抱怨警方「心腸要這麼狠沒關係啦！」

警方嚴正表明執法立場，表示仍須要依程序吹測，並訓斥酒駕就是不對。葉男見無計可施，只得乖乖吹測，結果酒測值0.40毫克超過法定標準，測完葉男還搞不清楚狀況，還說自己想要回家休息，警方當場將他逮捕，訊後仍依涉嫌公共危險罪移送偵辦。