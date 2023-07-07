男騎車違規飄出「糖仔味」　遭警攔下瞎扯：在拍警匪片嗎？

▲騎車違規飄出「糖仔味」，24歲男遭警攔下硬扯：在拍警匪片？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子半夜騎車違規，被巡邏員警攔下後說「你們在拍警匪片喔？」，又說南部好像很危險，奇怪的回答讓員警哭笑不得。不過，因為男子身上飄出濃厚毒品味，警方從他身上查到毒品及吸食器，偵訊後將他依毒品罪送辦。

一名24歲騎士黃男5日凌晨1點多於鳳山區建國路與鳳松路口，騎乘機車闖紅燈又使用手機而遭警方攔查，在盤查的過程中，警方從他身上聞到濃厚的毒品味道，再加上黃男與警方對談過程，言語結巴、身體不停的顫抖、冒汗，假意詢問：「你是有多惶恐？」

▲▼ 男飄出「糖仔味」，遭警攔下查出毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

但這時黃男卻各種硬拗胡扯，一下說「你們也有錄一些警匪影片」，一下又說「我以前住台北，所以我回到南部會怕...」，奇怪的回答講得令員警啼笑皆非。

這時黃男從身上要拿證件時，從口袋內的鐵盒露出一組吸食器，隨後員警又查到二級毒品安非他命（0.2公克）及1支使用過的針頭。

▲▼男騎車違規飄出「糖仔味」！遭警攔下硬扯：在拍警匪片？。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警喝斥：「還說沒有！就有聞到『糖仔（安非他命）』的味道！」當場將黃男逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例將黃男移送偵辦。