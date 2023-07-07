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HOOK「醬油+X牌煉奶！」刷新百萬粉絲三觀！網友試作嚇瘋：太好吃

▲▼ 網紅,HOOK,實驗,美食,鷹牌煉奶,醬油,醬油糰子,日本,夏天,親子,雀巢。（圖／擷取自HOOK IG）

▲百萬Youtuber「HOOK」近期將醬油和煉奶摻在一起做「煉奶醬油冰」，完全刷新粉絲和網友的三觀！（圖／擷取自HOOK IG）

消費中心／綜合報導

以豐富的歷史知識和實驗性美食擄獲網友支持的百萬Youtuber「HOOK」，最近在IG又祭出一種勁爆新吃法，先是讓網友崩潰，但按捺不住好奇心跟著試作以後，竟然又直呼「很可以」！？到底是什麼「美食」給人這麼多層次的感受？原來總是腦洞大開的HOOK，這次竟然將讓人無法聯想在一起的醬油和煉奶，摻在一起做成「煉奶醬油冰」，完全刷新粉絲和網友的三觀。

搞笑化身成叫賣哥的HOOK，在影片一開頭就對著鏡頭高喊「好東西是不等人的」！原來這次她力推的就是手上那碗「煉奶醬油冰」的主角——鷹牌煉奶。HOOK沒說還真的不知道，小時候吃冰必加的鷹牌煉奶，原來是從歐洲原裝進口，雖然「喝過洋墨水」但「價格親切」，更讓HOOK激推的關鍵是因為它的成分單純，只使用鮮奶及糖（含乳糖）製成，一般家長擔心的防腐劑、乳化劑、植物油和奶油都沒有，看過賣場的不同產品，就知道鷹牌煉奶多難得，讓HOOK也拍胸保證「良心，有！」

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▲▼HOOK化身成叫賣哥，在IG特別以鷹牌煉奶介紹他獨特的夏天剉冰吃法。（圖、影／擷取自HOOK IG、如有刪除請見諒）

那麼「煉奶醬油冰」到底該怎麼做？HOOK示範，只要把冰塊放在剉冰機，或是把冰塊放入果汁機攪成碎冰，接著加入人人家裡都有的醬油，最後再擠上鷹牌煉奶，依自己喜歡的風味調整用量就完成了！隨後也馬上吃給大家看的HOOK，除了不斷讚嘆自己的創意外，也表示「煉奶＋醬油」的加乘風味就像大家到日本一定會吃的「日式醬油糰子」一樣，甚至還會有焦糖香在嘴裡擴散開來，因此讓她相信這個結合東瀛、歐洲、寶島的「不藏私吃法」，絕對會讓人忍不住一口接一口。

影片一出除了引發超多網友在螢幕前呼喊「啊啊啊我看了什麼！？」更有死忠的互粉決定「下海實測」。近日就有好奇粉絲PO出自己的試作影片，只見該名互粉把冰塊打碎後，迫不及待在碎冰上爆擠鷹牌煉奶，幾乎要覆蓋整個剉冰表面，隔著螢幕都能聞到煉奶甜滋滋的濃郁香氣，果然在家自備一罐鷹牌煉奶就是王道。至於醬油的份量，聰明的網友則是先以一湯匙為基準，這樣就不用擔心被醬油搶去鷹牌煉奶的迷人風味。

▲▼ 網紅,HOOK,實驗,美食,鷹牌煉奶,醬油,醬油糰子,日本,夏天,親子,雀巢。（圖／擷取自網友影片）

▲網友跟著HOOK嘗試用鷹牌煉奶和家中醬油，試做「煉奶醬油冰」。（圖／擷取自網友影片）

沒想到試吃以後的網友全都在心底跪了，「不誇張，真的一秒出國到日本……」、「真的是醬油糰子的風味，HOOK沒有騙人」、「怕糰子吃得太撐的人，完全可以用這款冰來滿足自己！」、「比起外面賣的冰，自己在家做也比較衛生放心」、「特別看了一下成分表，果然讓媽媽很放心！」就如HOOK所說，分享「煉奶醬油冰」的做法就是為了粉絲著想，讓他們在炎炎夏日只要擁有簡單的食材，在家一秒也可以即刻消暑。更有網友分享，其實鷹牌煉奶不只適合拿來做甜點，網路上也有不少拿煉奶入菜的料理食譜，嘗試完冰品後也能試著與鹹食迸出新火花。

和HOOK一樣寵粉的鷹牌煉奶，號稱是最好買的「舶來品」，HOOK強調不僅有軟管裝、聰明開口罐和鐵罐3種包裝可選，還在全聯、量販店和便利商店等各大通路皆有販售，「一個煉奶各自表述，但是都好吃，讚！」讓消費者可以依照自己的喜好和需求入手適合的選擇。過去或許習慣用鷹牌煉奶調製飲品，今年夏天不妨試著用Hook分享的全新方式，為味蕾帶來全新驚喜，順道帶著全家人一起妙招消暑降溫。

*此文為雀巢鷹牌煉奶廣告合作*

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