網紅護理師喬喬與友衝突「當街飆髒話」　控警碰手摸腿性騷擾

▲柯粉網紅護理師與友人在蘆洲夾娃娃店爆發衝突 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

網紅護理師「喬喬」張喬瑜5日下午5時許，在蘆洲長安街旁夾娃娃店與友人起口角、爆摔東西，路人見狀報警，警方啟動快打部隊11人到場，但張女過程中罵髒話，警方見她情緒激動將她帶回派出所清查身分，張女指控處理的男警員，在過程中不斷摸她大腿，並質疑為何不是女警處理？6日憤而提告性騷擾。

針對「喬喬」的質疑，蘆洲警方回應，全案將交由第三方公正單位審視。

據了解，網紅護理師「喬喬」臉書有許多帳號分享政治時事，其中一個粉絲頁擁有2.1個讚，張女前天與友人，在蘆洲長榮街旁夾娃娃機店內，因為「經營糾紛」起了激烈口角，過程中張女砸毀自己物品，氣氛相當火爆！

路過民眾見狀報案，蘆洲警方由三民所副所長蔡長欽帶隊，11名快打警力到場。過程中，張女不滿警方要她出示證件與警爭吵，警方因此將張女帶回派出所查驗身分，事後才讓張女離開。

張女控訴，警方在處理過程中摸她手臂，然後在查驗身分的過程中，也不給她有時間拿身分證，一群警察強拿警棍將她壓上警車，上警車之後男員警還摸她大腿數次，質疑為何不是女警來處理？對於男警的肢體碰觸，她感到非常噁心，晚上睡覺還做惡夢，6日便前往警局提告。

蘆洲警分局表示，經檢視相關影像，因為女子不願配合警方，同仁為控制現場，避免爭執擴大之執法作為，絕無性騷擾意圖，將支持同仁執法並給予必要協助。

針對女子控訴性騷擾一事，分局將依規定受理，由政風單位將相關事證全數提供地檢署辦理，另行政程序上交新北市婦幼隊辦理；全案由第三方公正單位審視，同時保護同仁執勤及民眾提告之權利。