網紅辦比賽送出10輛車　「幸運兒」良心發現報警：我是臨演

▲網紅辦比賽送出10輛車，結果「幸運兒」出面爆料自己是臨演。（圖／翻攝自TikTok）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞一名網紅在TikTok舉辦比賽，稱要送給10名幸運兒各一輛Perodua Bezza，不料事後被踢爆造假，這些所謂的「贏家」其實都是聘請回來的臨演，而且其中一人得知真相後還到警局報案。

根據《星洲網》報導，帳號wafeenazri91在TikTok發出影片，稱他和一名受騙的臨演到警局報案，指控一名叫做Cikgu Faiz的網紅在TikTok舉行假的送車比賽。

男子拍片指控，網紅Cikgu Faiz早前宣布向10名幸運兒贈送各一輛Perodua Bezza，隨後發布了10位「贏家」與全新Perodua Bezza的合照，但這些人根本全是臨演，實際上沒有任何一輛車被送出。

影片中可見，一名臨演在男子陪同下到警局報案，稱自己是事後才知道被聘請假扮「贏家」，成為網紅造假內容的幫兇，「影片瘋傳後我才知道他的真實意圖，我只是想洗刷自己的罪名，我沒有贏得任何東西，只是被付費聘請的臨演。」

這名臨演爆料，網紅的經紀公司先前還發出威脅，稱他如果揭露此事，將會用一些手段對付他。在另一個影片中，男子還捕捉了另一名「贏家」臨演，質問是否知道比賽是造假的，但對方稱不知道比賽詳情，「我只是一個臨演，沒有贏得任何車子」。

目前Cikgu Faiz已經將TikTok頻道上所有關於贈送Perodua Bezza的活動影片刪除，但至今仍未出面回應這些指控。

▼拍片爆料的男子抓住了另一名臨演，質問對方比賽內容。（圖／翻攝自TikTok）