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網瘋傳「懶人必備，就像餐廳現做」　康寶推出全新「義大利麵醬」樓下全聯就買的到！

▲▼義大利麵,康寶,私廚料理醬。（圖／資料照）

▲「料理醬方便」康寶私廚料理醬經典台式口味深受消費者喜愛，更推出兩款全新義大利麵醬-松露白醬與番茄肉醬。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

無論今天心情好或是心情壞，都需要美食來犒賞或療癒自己，除了出外享用大餐，在家烹調如果也能做出餐廳級美味，想想就令人嚮往！而餐點要達到餐廳級美味，醬汁堪稱是料理的靈魂。網路上早已瘋傳的「懶人料理」秘技，最大關鍵是「醬汁對了成品就不會錯」，還可以輕鬆cover餐廳級手路菜！網友狂讚私房祕笈「康寶私廚料理醬」，不僅有泰式打拋豬、金沙豆腐、麻婆豆腐、糖醋里肌醬等眾多經典菜色口味，上市後一年狂銷60萬包!現在更推出義大利麵醬，就是要讓忙碌的上班族、想快速出菜的懶人或料理小白，都可以輕輕鬆鬆、短時間享用到美味料理，只要銅板價就能吃到餐廳級的義式風味，堪稱是能「引出餐廳美味」的料理神醬。

在家料理，「義大利麵」堪稱是魔王等級的存在，自己在家熬醬汁從來都不是件容易的事，想來點松露白醬？需要松露醬、鮮奶油、蘑菇、帕瑪森起司⋯⋯；想要吃番茄肉醬？新鮮番茄先熬到軟化、再拌入香料跟肉末⋯⋯，光想到要備這麼多料就讓人感到困擾，就算看著食譜也只能深深嘆息！但康寶新推出的義大利麵醬，只要能把食材煮熟，餐廳級美味就能輕鬆上桌，還能依廚藝調整餐點難易度，你擔心的康寶都幫你想好，12分鐘快速上桌的便利特性更是擄獲不少消費者芳心，直誇是「懶人福音」！

康寶推出全新「義大利麵醬」（圖／業者提供）

▲想要隨時端出美味義大利麵？關鍵就在醬汁！康寶義大利麵私廚料理醬，紅醬白醬隨心選，一包在手12分鐘快速上菜。

紅醬白醬隨心選，來全聯一站式購足輕鬆解決一餐

不管是剛下班天色已晚想要快速吃到美味晚餐；或是深夜飢餓感襲來的卻不想吃餅乾零食；抑或是朋友到家中聚會想端出夠面子又方便分食的料理；週末假日難得出遊揪露營需要準備短時間就能完成的餐點。身為忙碌現代人，要更有效率善用手邊「工具」，在全聯採購時就能無痛解決以上煩惱，順手備好「醬汁」就可以在家輕鬆享用餐廳級美味，還能依廚藝調整餐點難易度，你擔心的康寶都想好，12分鐘快速上桌的便利特性更是擄獲不少消費者芳心，真的沒有一包康寶私廚料理醬不能解決的問題，如果有，那就兩包吧！

▲▼義大利麵,康寶,私廚料理醬。（圖／資料照）

▲康寶義式松露白醬，搭配寬麵與蘑菇切片，只要銅板價!快速端出白醬蘑菇義大利麵，根本把家裡變成義式餐廳。

只要銅板價！ 就能享受松露白醬的濃郁香氣

康寶義式松露白醬，嚴選義大利松露蘑菇醬、紐西蘭鮮奶油、帕瑪森起司與松露，搭配濃郁不膩口的鮮奶油和帕瑪森起司，是大人小孩都愛的口味，義大利麵煮約7分鐘之後將蘑菇片以橄欖油煎香，再加入洋蔥丁、蒜末炒香，接著倒入康寶松露白醬，義大利麵條一起炒至湯汁略稠就完成！

康寶推出全新「義大利麵醬」（圖／業者提供）

▲經典的義式番茄肉醬，加入鮮蝦與小番茄就是一道全家大小都喜歡的番茄鮮蝦義大利麵，香氣十足。

「番茄肉醬」酸甜適中的口味，好吃到停不下來！

康寶義式番茄肉醬以美味熟成的番茄為基底，優選台灣豬肉，醬汁充滿肉香，並與酸甜的番茄口感交織，打造出百吃不厭的經典口味，加入鮮蝦跟洋蔥丁、蒜末、羅勒葉與義大利麵一起拌炒，番茄鮮蝦義大利麵就能完美上桌。

▲▼義大利麵,康寶,私廚料理醬。（圖／資料照）

想要來點「高級感」？不用四處奔波，只要到全聯就能一次購足，7/7～8/10到全聯買康寶全品項，包含私廚料理醬全新的義式松露白醬、義式番茄肉醬，可享$298折$30活動，食材跟醬料一起帶回家，在家享受神級美味超easy。

更多義大利麵醬創意食譜請參考https://reurl.cc/94Rb4n
（圖／松露白醬鮭魚排, 西班牙海鮮燉飯, 白醬酥皮雞肉塔）

康寶推出全新「義大利麵醬」（圖／業者提供）

超美味康寶義大利麵醬，全聯通路/家樂福/momo都買的到唷
►►►MOMO 6入囤貨組

*優惠活動依通路實際公告為主
 

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關鍵字：

義大利麵康寶私廚料理醬

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