台南人愛把「觀光客別來」掛嘴邊！在地人揭無奈原因：真的超煩

▲擁有「美食之都」封號的台南，是許多國人旅遊的好去處。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／閔文昱報導

台南是充滿歷史文化的古城，除了參觀古蹟、走進巷弄探索，美食更是吃不完，讓許多人流連忘返。不過，有網友發現，許多台南人似乎不太歡迎外地人來觀光，甚至還稱「觀光客不要來最好！」讓他相當納悶，發文詢問「這到底怎麼回事？」貼文一出，引發熱議。

一名網友近日在PTT發文表示，有觀光客去台南帶動經濟消費應是好事一件，但經過他長期觀察，發現很多台南人常常表現一付嫌棄的感覺，甚至常說「觀光客不要來最好！」讓他不禁好奇「這到底怎麼回事？有八卦嗎？」

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▲有鄉民好奇，為何許多台南人都愛說「觀光客不要來最好」？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上釣出不少台南人回應，「不是做生意的台南人根本不需要觀光客來塞馬路」、「因為台南真的常常到處都爆滿」、「看台北俗排隊排到馬路上阻礙交通當然不開心」、「因為真的太多北部人愛去又愛嫌」、「因為假日市區還是塞爆，事實就是大家一直來」、「你假日來一趟就知道了」、「我巷口吃個麵還要排隊，真的超煩」。

不過，也有鄉民認為「就一堆人反串而已」、「假台南人呀，真台南人都吃巷阿內的老店藏一手，笨蛋觀光客選的網紅店排超長，然後假台南人會說觀光客不要來最好，就是這樣」、「真的都不來就會哭了」、「台南不靠本土觀光會死一片～一堆假文青賣得比正規飯店還貴的民宿」、「因為觀光客還是會去，賺錢還要嘴兩句」。