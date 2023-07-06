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台南芒果東森農場掀搶購潮　3000箱40分鐘完售供不應求

▲台南市長黃偉哲6日特北上參加東森購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲6日特北上參加東森購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南芒果熱賣！台南市長黃偉哲6日特北上參加東森購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果，此次選用來自於南化專門外銷的愛文芒果，東森農產此次備貨3000箱計18公噸芒果線上開賣，現場電話聲絡繹不絕，40分鐘完售供不應求。

黃偉哲市長指出，由於台南日照充足的環境，加上南化地區氣候較平地低2度，且種植於排水性極佳的山坡地形，造就南化愛文芒果擁有濃郁香氣、甜而不膩、果肉結實有Q度等特色，入口後韻還有一股淡淡微酸，纖維細小，特別受到日、韓民眾喜愛，這次選用每箱6公斤約14至15顆的果品深受消費者喜愛，芒果香氣味濃厚，果肉細緻Q彈，尾韻甘甜，冰鎮後食用充滿香甜，搭配製作芒果冰沙或者剉冰更是炎炎夏日中最消暑聖品，為了因應廣大消費者的需求。

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▲台南市長黃偉哲6日特北上參加東森購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝東森購物台直播上架台南芒果協助果農行銷，這也是他第13次出席東森農產參加線上直播活動，正因為台南芒果的好品質能夠讓選購及品質要求非常嚴謹的東森購物連續第5年選用台南芒果推薦給全國消費者，希望透過直播通路帶動宅經濟，將農產品新鮮直送到消費者手上，更提供農民一個良好的銷售管道。

台南市農業局長李建裕表示，由於今年度芒果受到氣候影響，今年芒果產量平穩，預計8萬多公噸、前期少雨所以芒果小而美、美而甜，口感結實、風味濃郁，價格實惠，歡迎大家踴躍訂購。

▲台南市長黃偉哲6日特北上參加東森購物平台直播節目，向全國消費者極力推銷台南愛文芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東森農場歷年選用台南芒果推薦給消費者引發熱烈支持與好評與期待，台南國際芒果節6/22開跑，在產地及外縣市都有展售活動、也有台南芒果旅遊、店家資訊等。台南市政府提供多元管道，台南芒果全面上市，不僅和國內超市通路龍頭全聯公司合作、也和國道服務區、手搖飲、電商合作，台南芒果產季將持續到7月中旬後，歡迎消費者立刻加入芒果節臉書，了解更多好康資訊。

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