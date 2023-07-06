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斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

▲斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中，神車當鎮店之寶。（圖／記者游瓊華攝）

▲賽車電競產業近來蓬勃發展，有業者斥資千萬元插旗台中，吸引不少車迷到場體驗。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情後商機！滿足車迷想在國際賽道體驗飆車快感，不少廠商開發各式各樣的賽車模擬器來提升遊戲的擬真程度，有業者嗅到此商機，在台中南區斥資千萬元設置模擬器體驗館，館內13台高端模擬器排開場面壯觀，也成為目前全台最大在線賽車模擬器旗艦館，每組設備要價30萬到100萬元不等，超擬真的駕駛操控賽車，讓許多車迷躍躍欲試。

▲斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中，神車當鎮店之寶。（圖／記者游瓊華攝）

▲今天開幕活動還找來藝人姚元浩站台。（圖／記者游瓊華攝）

透過賽車模擬器開始可以超擬真的駕駛操控賽車，不論是甩尾、圈賽、飄移、卡丁車都能體驗。業者透露，賽車模擬器產業在疫情期間開始蓬勃發展，不少車迷因為無法出門，只能透過模擬器滿足甩尾、競速快感，現在即便解封，商機仍備受看好，試營運至今，熱門時段幾乎全滿，得排到暑假結束。

▲斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中，神車當鎮店之寶。（圖／記者游瓊華攝）

▲館內還設置專業教練室，作為培訓教練與選手之用，獲得許多車隊矚目。（圖／記者游瓊華攝）

今天開幕現場，館方邀請同一SVR車隊的成員天團玖壹壹洋蔥及賽車藝人姚元浩等到場共襄盛舉，此外，館內鎮店之寶Ligier JS P3賽車也亮相，吸引民眾搶拍。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲為賽道開發的Prototype原型賽車Ligier JS P3賽車。（圖／記者游瓊華攝）

館方透露，該輛賽車係為賽道開發的Prototype原型賽車Ligier JS P3賽車，由法國知名賽車設計與製造公司Ligier Automotive所開發，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年由JS P320接替為止，共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績相當輝煌。

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