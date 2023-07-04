高嘉瑜曬與他合照點名「國民黨阿姨」　李彥秀反嗆：選情果然告急

▲高嘉瑜、李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自臉彥秀臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第二選區（南港、內湖）立委選戰開打，民進黨現任立委高嘉瑜3日於臉書PO出與先前角逐國民黨該區市議員失利的張煥霖合照，並寫道「認真努力準備接棒，最後被國民黨阿姨犧牲的年輕人」，被外界猜測是劍指國民黨對手李彥秀。對此，李彥秀4日也在臉書反嗆，用年齡作為攻擊手段，高嘉瑜選情果然告急。

國民黨青年軍張煥霖，先前預定要參選港湖區台北市議員，最後仍由回鍋的前立委李彥秀參選，引發爭議。高嘉瑜3日在臉書PO出與他的合照，寫道「本該是議員的張煥霖，認真努力準備接棒，最後被國民黨阿姨犧牲的年輕人」，此文一出也激起網友討論。

對此，被劍指的李彥秀隔天則發文反嗆，「高委員選情果然告急，連阿姨梗都用上了」，用年齡作為競選手段，來作人身攻擊，羞辱的不是她，而是港湖選民，以及高委員的父母與家教。她強調，張煥霖與她是好戰友，選後，他們還一起合作替選民服務。

李彥秀也諷刺，真的要說犠牲戰友、背叛戰友，高嘉瑜當之無愧，為了勝選，不惜對前民進黨立委姚文智翻白眼，與民眾黨主席柯文哲眉來眼去，上節目用質詢痛批自己同志，被炎上又立刻變臉哭哭啼啼討拍。她最後大批，「這麼愛作秀，這麽愛蹭，這麽愛踩著同志往上爬，全台灣，高委員不是之一，就是唯一。」

▲高嘉瑜與張煥霖合照。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）