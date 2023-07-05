2023芒果展銷公益嘉年華8日登場　陳昆和大力協辦

▲台南市玉井區農會，將於7月8日上午舉辦「芒果展銷公益嘉年華」活動，台南市議員陳昆和等人屆時進行公益拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市玉井區農會，將於7月8日（週六）上午10時舉辦「芒果展銷公益嘉年華」活動，台南市議員陳昆和、周奕齊、穎艾達利市議員服務處同協辦。

7月8日「芒果展銷公益嘉年華」活動當日，將由玉井區農會提供6箱頂級芒果，分別由玉井區農會江明哲理事長、常務監事王民雄、莊文洲總幹事，以及協辦單位陳昆和、穎艾達利、周奕齊等3位市議員，總計6位代表輪流上台，當場主持公益拍賣，拍賣所得將於當日立即全數捐贈玉井區當地的財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心。

目前正全力投入參選台南市第二選區立法委員的陳昆和市議員，平時關心農特產業供銷情形，有鑑於今年度台南市芒果盛產，即刻展現實際行動，支持台南果農，首先是以陳昆和、周奕齊、穎艾達利3位市議員聯合服務處，大力協辦本次活動，尤其陳昆和立委參選人同時間也全力號召產業界好友，大量訂購芒果，同時將訂單轉達予玉井農會、果農產銷團體及個人農友，開始陸續出貨，目前己知數量總計已近3萬斤之多。

除此之外，陳昆和市議員表示，已徵得眾多產業界重要領袖允諾，於嘉年華活動當日，在舞台上公開與玉井農會及小農簽立訂購採芒果合約，以實際行動撮合民間資源的實踐能力，持續支持台南果農。

周奕齊市議員亦肯定此項公益善舉，並且憶及2021年間，經由他告知山區芒果盛產，陳昆和市議員便陸續自掏腰包，採購達1萬斤芒果，足見此種即知即行的行動力，才是真正能夠造福台南的民意代表。

穎艾達利議員表示，這次的公益活動對他來說，就像是從山到海的大聯合活動，一年一度消費者要吃到最高品質的水果就這麼一次，對於農民來說，更是辛苦一整年的成果，對於農民家裡經濟的幫助也是一年一次，他相信，這一次在大家的努力之下，所以很歡迎大家在7月8日一起來參加這個嘉年會，大家一起來挺農民，吃好的芒果！