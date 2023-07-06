打炒房出招！政院拍板囤房稅2.0　邱顯智：放羊的孩子迷途知返

▲政院出手打囤房。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會今（6）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，擬將囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。對此，時代力量立委邱顯智6日指出，放羊的孩子，迷途知返。民進黨政府經過七年執政，放任房價炒到比天高，年輕人苦不堪言，不敢生小孩不敢成家，才想起當初上台前的政見。

「房屋稅差別稅率2.0方案」，不但囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。若拍板定案將在明年上路，後年課稅。於各縣巿置產的多屋族、置產客、都更開發商將首當其衝，估計逾49萬戶受影響。

對於囤房稅新制，邱顯智評論，放羊的孩子，迷途知返。民進黨政府經過七年執政，放任房價炒到比天高，年輕人苦不堪言，不敢生小孩不敢成家，才想起當初上台前的政見。

邱顯智指出，政策隔靴搔癢，形式大於實質。非自住房屋差別稅率從現行的1.5%~3.6%，微幅調升到2%~4.8%，距離實質稅率1%，仍然有非常大的距離。要打房就打真的，不要打假的，時代力量版一定會大幅拉高稅率，搭配空屋主動申報，才能打擊囤房空屋大戶。

邱顯智直言，建商仍是心中最軟的一塊。建商餘屋2年以內2.0%~3.6%，太溫柔了。且中央還是推給地方。當各縣市政府可自定差別稅率，囤房大戶一定選擇低稅率縣市申報，還是要由中央訂定統一的囤房稅、空屋稅，才能有效打擊都會地區的空屋囤房現象。

邱顯智呼籲，儘快提案排審，別亂開後門。趕快提案排審，慎防民進黨虛晃一招，重演2019年實價登錄2.0變成0.5、平均地權條例違法開後門。