台東太麻里老屋培力工作坊簡易竹編　邀當地孩童參與

▲老屋培力工作坊簡易竹編杯墊課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府與財團法人台灣義築協會日前在太麻里鄉香蘭村文化健康站，舉辦「112年私有老建築保存再生計畫老屋培力工作坊」，邀請香蘭村在地學童參與，學習由傳統建築竹編夾泥牆工法所衍伸的簡易竹編杯墊，體驗老屋的文化與技藝。

台東縣政府文化處表示，「私有老建築保存再生計畫」為文化部委託台東縣政府代辦之計畫，希望透過教育推廣、社區參與、文化保存等方式，提升民眾對老建築的關注與重視，並促進老建築的活化利用與永續發展，此次工作坊推動目的在透過實作教學，讓學童了解老屋的建造原理與特色，培養對老屋的認同與欣賞，同時也增進對在地文化的認識與尊重。

文化處指出，3、4日的老屋培力工作坊課程由台灣義築協會專業教學團隊授課，進行傳統建築竹編夾泥牆工法所衍伸的簡易竹編杯墊教學，教導學童如何親手將竹片編成不同的圖案，以及如何裝飾竹編杯墊，每位學員都沉浸在竹編的樂趣及魅力中，最後帶著充滿創意與實用性的竹編杯墊回家與親友分享。

老屋培力工作坊除了3、4日竹編課程外，也將在10至12日舉行更多關於老建築傳統建築工法的介紹及簡易手作品課程，內容以傳統木材榫卯結構為主題，帶領學員們自己完成專屬的板凳與收納盒。