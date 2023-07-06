台東縣醫療救護隊聯手衛生局所　實兵演練災難救助

▲台東縣衛生局6日舉行台東縣災難醫療救護隊(DMAT)實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣衛生局整合鄉鎮市衛生所醫護人力，提升災難醫療救護能力，6日在台東縣體育館舉行台東縣災難醫療救護隊(DMAT)實兵演練。

縣長饒慶鈴說明，台東縣消防局成立EMT有很多年，為克服醫療資源不足及地理因素考量，此次由各鄉鎮市衛生所醫師、護理人員擔任醫療救護隊主力，可說是全國首創以各鄉鎮市衛生所為中隊，組成台東獨創DMAT，不只是培養應變能力，也訓練與他隊協調合作的技巧，更審視工作規範是否得當，提升自主救護的能力，讓救護人員能夠快速展開醫療處置，減少災害帶來的傷害，未來也將整合消防局EMTP高級救護技術員後送，期盼成為鄉親及來往旅人健康守護者。

衛生局指出，在東區緊急醫療應變中心前執行長賴佩芳主任的指導下，盤點所有必要物資及人力，並修訂台東縣災難醫療救護隊啟動流程，不僅持續培訓救護人員，去年將ATLS(高級外傷救命術)課程首次引入東部地區舉辦，感謝縣內醫師投入救災計畫及訓練，另也積極培訓醫師取得ACLS(高級心臟救命術)證照，並且在今年首次引入援手2.0課程，培養救災第一線反應員65名，並辦理民眾CPR+AED訓練。

今日實兵演練由賴佩芳主任指導建置台東縣DMAT的SOP，演練由接獲體育館舉辦大型演唱會，因遇地震建築物倒塌，造成百餘人輕重傷通知，與消防局人員交班開始，醫護人員快速進行檢傷分類，並進行專業醫療處置，大家即使在大太陽底下，救護人員依工作規範進行救護，一切都是為了在有災難時，更有效地保護台東縣居民的生命財產安全。