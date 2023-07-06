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「點8一夏」暑期優惠！消費滿千抽iphone14　滿額加價購懶人必備泡麵碗

「點8一夏」暑期優惠（圖／點8號提供）

▲迎接暑假，「點8號」推出「點8一夏」優惠活動，即日起至8月21日止，消費滿1000元即可獲贈一張抽獎券，有機會抽中大獎。（圖／點8號提供，以下同）

消費中心／台北報導

迎接暑假到來，知名港式點心專賣店點8號特別推出「點8一夏」優惠活動，即日起至8月21日止，消費滿1,000元可獲贈一張抽獎券，有機會抽中iphone14 128G、琺瑯鑄鐵愛心鍋及點8號商品禮券等大獎，抽獎結果將於8/25（五）在點8號粉絲專頁公布。

天蔥國際餐飲集團旗下港粵點心專賣品牌「點8號」自成立以來，以獨特的港式點心和精緻點心受到消費者喜愛，就連綜藝天王吳宗憲、綜藝鬼才沈玉琳夫妻也特地訂位朝聖品嚐。必點招牌菜首推「避風塘雞翅」，結合避風塘香蒜酥和醃製南乳雞翅，口感鮮嫩多汁；市面上少見的「煎蔥花蝦米腸」以手工拉製的薄嫩腸粉包裹蝦米和青蔥，煎至香脆香氣四溢。

另外，「蒸點不一樣」包含水晶蝦餃皇、蝦仁鮮燒賣、紫米珍珠丸及經典魚翅餃，四款精選口味一次滿足。甜點部分，人氣推薦「草莓露奶華」，大量的草莓粉鋪在法式吐司上，搭配濃郁的草莓奶醬，宛如一道香甜的草莓瀑布，最適合網美打卡。而現在吃港點還能入手泡麵碗。

「點8一夏」暑期優惠（圖／點8號提供）

▲「點8號」點心多樣化，煎煮炒炸樣樣齊全，可以滿足家中成員每張挑剔的嘴，是親友相聚的絕佳選擇。

「點8一夏」暑期優惠（圖／點8號提供）

▲點8號必點菜色之一「避風塘雞翅」。

「點8一夏」暑期優惠（圖／點8號提供）

▲點8號必點菜色之一「草莓露奶華」。

「點8一夏」暑期優惠（圖／點8號提供）

▲點8號同步推出滿額加價購，消費滿1,500元，可用99元購得懶人必備泡麵碗。

這次「點8一夏」優惠活動除了滿1,000元即可獲得抽獎券，消費滿1,500元還可用99元加價購泡麵碗。泡麵碗設計簡潔實用，採用304食品級不鏽鋼、雙層防燙，既安全又不擔心難拿取，不只是裝麵很夠，同時還有瀝水籃，不管吃湯麵、乾麵都好方便。

點8號十分注重品質和服務，無論是經典的港式點心還是創新的點心口味，都能為消費者提供最好的選擇、滿足需求。此次優惠活動為回饋顧客長期以來的支持和厚愛，希望這個夏天能夠為顧客帶來更多驚喜和歡樂。 

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