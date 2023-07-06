《綜藝大集合》彩排健身教練摔落「胸椎爆裂」　告製作人結果曝

▲胡瓜(左二)主持的《綜藝大集合》3年前在棚內錄影時，發生挑戰者摔落胸椎爆裂意外。（資料照／民視提供）

記者劉昌松／台北報導

周姓健身教練3年前參加《綜藝大集合》節目棚內錄影，在彩排時不慎從懸空的滾筒掉落，導致胸椎爆裂等傷害，經緊急送醫急救，現在得復健且需換工作，周男不滿製作單位沒做好防護措施，提起民、刑事告訴，民事求償400萬部分，經法官考量現場已鋪防護墊，且周知道可能危險等理由駁回，台北地檢署6日再針對周男控告製作人應家華過失傷害部分，第3度處分不起訴。

由藝人胡瓜主持的《綜藝大集合》時常到全國各地宮廟、鄉鎮老街錄製外景節目，除了介紹在地特產，也邀請現場民眾與藝人互動，進行趣味競賽拿獎金，多年來深獲觀眾好評，也有不少剛出道藝人希望能參與節目錄製。

周姓健身教練兼救生員提告指出，他在2020年11月4日受民視邀請，到攝影棚參加《綜藝大集合》的「鐵桶大戰」單元錄影，但在彩排時，不慎從欄杆架起的滾筒掉落，工作人員又沒及時接住他，害他第12胸椎爆裂合併後方韌帶撕裂傷勢，此生已無法從事此類工作，尚須另習其他專業技能轉換工作跑道。

▲《綜藝大集合》曾入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝自YouTube／廣播電視金鐘獎Golden Bell Awards）

周姓教練因此向民視、製作公司大藝娛樂、製作人應家華和其他工作人員，連帶求償醫療復健費、工作能力減損、精神撫慰金共400萬元，另外向台北地檢署控告應家華涉嫌過失傷害罪。

法院調查，這個「鐵筒大戰」單元的玩法，是挑戰者2人以身體環抱懸掛在欄杆上的滾筒，另1人於該欄杆拉單槓，因為拉單槓的動作會影響2邊的滾筒穩定度，導致挑戰者可能因無力環抱或受影響而落下，而最後落下之挑戰者獲勝。

雖然周男聲稱鋪在下面的紅色軟墊過硬，沒有保護力，但法官根據節目錄製紀錄，以及現場照片，認為「鐵筒大戰」過去錄製7集，應該都會有人摔落，卻都沒有發生過類似的受傷意外，且成年男性如果單腳站立在紅色軟墊上，軟墊下陷程度約為原本厚度一半，可見材質足以荷重並阻止上方物體直接與地面接觸碰撞。

▲節目錄影時，會在危險區域鋪設紅色軟墊。（資料照與本案無關／威天宮提供）

再加上周男參與彩排時，已清楚活動進行的遊戲規則，仍願參與該單元之彩排，應該可以認定周男願意忍受遊戲可能造成的損害，阻卻民視和製作單位的行為違法性，因此判決駁回周男求償，民視與製作單位免賠，案件未經上訴已經確定。

至於周男另外控告製作人應家華過失傷害部分，先前2度經檢察官處分不起訴，高檢署發回再議，台北地檢署第3次調查後，仍認為製作單位已經提供保護墊，且有工作人員在一旁防護避免挑戰者直接掉落在防護墊中間的空隙，因此認為應家華不用為周男的傷勢負責，第3度處分不起訴。