潔哥酸「來10個要湊1億？」　發文沒指名…全場秒懂都氣炸

▲潔哥28日晚上在粉專酸人。（圖／翻攝自FB／潔哥/李秉潔）

網搜小組／鄺郁庭報導

網紅潔哥28日晚上突然在粉專發文，「來10個是不是要湊一億啊～這是什麼新的歛財手法嗎？會不會靠這招變成台灣首富？？？」隔空開酸對方，「拿去買個地把自己埋起來比較快。」留言處2關鍵字曝光後，網友也氣炸跟著開罵，「秒懂潔哥在說什麼欸！」「他這樣欺人太甚。」

潔哥28日晚上9點半左右在粉專「潔哥/李秉潔」發文，「來10個是不是要湊一億啊～這是什麼新的歛財手法嗎？會不會靠這招變成台灣首富？拿去買個地把自己埋起來比較快啦X！」並在留言處怒喊，「一個1千萬，真會！」

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之後潔哥又在留言處表示，「源元我很久以前合作過，就是一個個性豪爽可愛的女生，真心疼她。」一直到快12點半，她再度留言，「不曉得半夜會不會有第三個人出面，但是媽媽撐不下去，要睡了。」

值得注意的是，潔哥貼文及留言處，從頭到尾都沒有指名道姓，但從「1千萬」、「源元」等關鍵字，仍可猜出她口中酸的是誰。網友們見狀也都心領神會，紛紛氣炸跟著罵，「哪來的自信覺得他自己的名譽值1000萬啦」、「為什麼都結婚了還這樣不安分」、「內心有點矛盾，希望有更多受害者出來指證，但又希望受害者不要這麼多」、「一定更多人出來爆料，他這樣欺人太甚」、「討厭他到處亂壓人。」