比工程師門檻低！「健身教練年薪百萬」超好賺　苦主曝秘辛：很操

▲原PO從友人口從得知，當健身教練月入10萬以上 。（示意圖／記者蔡儀潔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「健身教練真的好賺？」一名網友表示，近日看影片得知，健身教練薪水有6至8萬元，而友人也從事這行，自曝月薪確實有10萬以上，一番話讓原PO驚呆了，抓月入8萬來說，一來比工程師門檻低，二來還年收近百萬，「大家都喊低薪，怎麼都不去當健身教練？」引來網友討論。

一名網友在PTT以「所以健身教練真的好賺？」為標題討論，他看某YouTube影片說，若健身教練沒月入6至8萬的話，「基本上可以不用做了！」而原PO把這一句話詢問教練友人，確實也得到月薪10萬以上的答案。

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對此，原PO只拿月薪8萬元來算，等於年薪96萬元，讓他不禁好奇反問「堪比月薪百萬的工程師，但門檻卻比工程師低，大家都喊低薪，怎麼都不去當健身教練？」

文章曝光後，底下網友熱議「送貨的也月入10萬啊」、「你沒看到健身房倒一堆嗎」、「感覺賣課程比業務還難搞」、「問題是你能持續健身至少3年嗎？沒身材+沒成績要怎麼當健身教練？別幻想了」、「問題是上限也是10萬也沒年終，時間要配合學生，進修要一直花錢，女教練跟小鮮肉會一直進入市場跟你拚」、「現在爆出來就是在講達到飽和了，除非你有去比賽拿到總冠軍，或者SBD（Squat深蹲、Bench Press臥推、Deadlift硬舉3組動作訓練）合計500，不然別想入行」、「這行很吃臉，看過醜男教練沒人買課，很慘」。

留言串中，有健身教練自曝這行很操，「很累就是了要排班，連鎖的都會到快12點，除了授課還要自主訓練，幾乎整天都在健身房」。

但也有網友分享，「我大學同學當一年多，上個月剛牽福斯新車」、「我一個正妹女生朋友當健身教練 ，IG整天曬奶還業配一堆東西，每個月10萬很基本」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

