台灣面臨路線選擇　涉台學者：2024大選影響「未來台海局勢」

▲兩岸智庫學術論壇現場。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／湖州報導

第九屆兩岸智庫學術論壇28日在浙江湖州舉辦，約60名兩岸學者同場交流。中國文化大學社科院院長趙建民向《東森新媒體ETtoday》表示，台灣2024大選是論壇關注熱點，學者們認為兩岸關係面臨和平繁榮和走向戰亂的路線選擇；當務之急是擴大交流和建立強化政治互信。

在今日的論壇上，大陸全國台灣研究會副秘書長孫正騰表示，台灣大選呈現「兩條路線、三足鼎立」的基本態勢，其中兩條路線分別是國民黨提出的「和平與戰爭的選擇」和民進黨提出的「自由與專制的對抗」。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津亦稱，台灣2024大選是一場攸關台灣前途和未來發展的選舉，台灣民眾的抉擇結果，將影響未來幾年台海局勢的基本走向。

王英津指出，一般分析認為，由於美台大選及其後續搭建執政團隊需要些許時問，因此在2025年5月之前，倘若不出現突發性事件，中美關係以及兩岸關係出現「驚濤駭浪」的可能性相對較小，而2025以後的幾年是「高度不確定、充滿變數」的幾年。

值得注意的是，在本月5日的「兩岸關係前瞻與思考研討會」上，國台辦主任宋濤亦曾指出，當前兩岸關係處在「重要時間節點」，是縱容背離兩岸關係和平發展的勢力，還是堅定走兩岸關係和平發展道路，何去何從台灣同胞應做出正確選擇。

▲趙春山。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

不過，淡江大學陸研所榮譽教授趙春山指出，外界普遍認為，若賴清德當選兩岸形勢會更嚴峻，但實際上，大陸還是會依照自己的步調走，受影響不大，反而未來影響台海局勢的重要因素，是中美兩國的關係走向。

趙春山強調九二共識的重要性，並稱兩岸關係如「逆水行舟，不進則退」，不可能維持目前的僵持關係，「兩岸可以有『合』的不同選擇，但不能抗拒 『合』的趨勢。」

據悉，本屆兩岸智庫學術論壇由中國社會科學院台灣研究所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院、台灣二十一世紀基金會、中國文化大學社會科學院共同主辦，來自台灣、北京、上海、廈門等地約60名學者參與，以「新發展格局下的兩岸關係」為主題展開探討。