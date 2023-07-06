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香爐「∞」特殊繞法曝光　順時針、逆時針意義大不同

拜拜,行香,廟裡祈福,廟宇。（圖／資料照）

▲許多人拜拜會拿平安符繞香爐。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

香爐怎麼繞？民俗專家柯柏成分享，一些朋友在問，在廟裡求得一些平安符，或開運物件拿到廟裡的香爐怎麼過？他分享「順時鐘三圈」和「逆時鐘三圈」的不同意義，且也可以試試無限符號「∞」繞法。

柯柏成在臉書說，根據《黃帝內經》第67篇《五運行大論》中，岐伯有「天自東向西運行，地自西向東運行」，以及「大地在虛空之中，大氣舉之」的說法，所以「天道左旋、地道右旋」的原理出處於此。

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柯柏成指出，因此想讓這件事情催快前進、產生出物質條件，或明貴人運就順時針繞香爐；如果是屬於消除類別、回到過去，或需要暗貴人的就逆時鐘繞香爐，引用《道德經》「人法地、地法天、天法道、道法自然」的原則，可以知道除了特殊情況，應該絕大部分都是順時鐘方向繞香爐。

▼柯柏成分享繞香爐不同繞法的意義。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

柯柏成也提出另一個過香爐過法，要大家試看看。他表示，在數學裡用來代表無窮或無限的符號「∞」，像是倒下來的8；無窮大符號由英國數學家約翰威利斯（John Wallis）在1655年創建，是指對事物沒有任何限制，通常用在數學或物理學，有些事情沒有限制。

柯柏成提到，例如一組自然數沒有限制，可以由無窮大「∞」來表示；無限被指定為∞符號，因為它被想像為大毒蛇的特殊變化，一個古老的符號描繪了蛇吞吃自己的尾巴，近似理論像烏比莫斯環或克萊茵瓶，都是從這種無限大的觀念甚至悖論產生。

柯柏成說，下次過香爐，可以試著讓自己的符咒信物，按這個畫法繞香爐三圈試看看，增加信物無限大的倍數效應。

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