4所大學申請調漲學雜費　教長：下周公布結果

▲中正等4所大學申請調漲學雜費，教長潘文忠表示，預計下周公布結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學學雜費基本調幅上限為0.53%，今年共有中正大學、聯合大學、南亞技術學院、南開科技大學4校提出調漲申請，教育部長潘文忠今（5日）表示，學雜費審議小組昨（4日）已聽取4所學校簡報，目前業務單位正進行審查意見整理，預計下周會公布審議結果。

教育部在3月底公布112學年度大學學雜費基本調幅，在參酌學校教學成本及受教者負擔能力，並依行政院主計總處公布消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受雇員工薪資年增率核算，訂定112學年度學雜費收費基準調整幅度為0.53％；若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期可調漲159到265元。

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根據教育部統計，今年共有中正大學、聯合大學、南亞技術學院、南開科技大學4校提出申請調漲學雜費，外界關心是否通過申請；教育部長潘文忠今天下午在部務會報前接受媒體聯訪時表示，審議小組昨天已經聽取4所學校簡報，業務單位正進行審查意見整理，預計下周公布審議結果。

此外，教育部從明年2月起，將補助私校學生學雜費一年3.5萬元，但目前佛光大學、南華大學、華梵大學都比照公立大學收費，華梵大學校內也有大一新生免學費政策，外界好奇念上述私校是否會比國立大學更便宜。

潘文忠則回應，針對私校學費補貼政策，在教育部規劃上，是以拉近公私立學校費用，每年定額補助3.5萬元，作法是以扣抵學費的方式進行，如果學校已經沒有收取學費，就沒有扣抵問題。